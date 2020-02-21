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Подаруй мені щастя 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на 1+1

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фінал серіалу Подаруй мені щастя - фото 1
фінал серіалу Подаруй мені щастя

Серіал "Подаруй мені щастя" завершився! У четвер, 20 лютого, на каналі 1+1 вийшли фінальні 7 і 8 серія гостроцікавої мелодрами. Дивіться онлайн нові епізоди та дізнайтесь опис їх сюжету!

У серіалі "Подаруй мені щастя" у центрі сюжету життя головної героїні – дівчини Уляни. У неї є незвичайна здібність або ж дар, адже вона здатна відчути будь-які запахи, навіть ледь чутні. Її мрія – отримати роботу у престижному агрохолдингу. Там Уляна планує створювати унікальні аромати.

Це цікаво: Не відпускай 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на 1+1

Проте усе змінюється, коли в її житті з'являється Михайло – хлопець із заможної сім'ї. 27-річний хлопець деякий час жив у Парижі, а зараз він мріє збудувати кар'єру художника. Його батьки дуже турбуються про майбутнє свого сина, тож звичайна дівчина їм не подобається та не підходить у ролі невістки.

Починаються інтриги. А жадібні люди з кола їх спілкування прагнуть розлучити закоханих!

Дивитись онлайн серіал "Подаруй мені щастя" 7 серія від 20-02-2020:

Дивитися онлайн серіал "Подаруй мені щастя" фінал: 8 серія від 20-02-2020:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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