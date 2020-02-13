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Не відпускай 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на 1+1

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Не відпускай 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на 1+1 - фото 1

Серіал "Не відпускай" завершився! У четвер, 13 лютого, на каналі 1+1 вийшли фінальні 7 і 8 серія інтригуючої мелодрами. Дивіться онлайн нові епізоди та дізнайтесь опис їх сюжету!

У серіалі "Не відпускай" йдеться про однокласників, які через трагічний випадок були змушені розійтись у юності. Річ у тому, що Рита та Макс не встежили за шестирічним братом дівчини, коли відпочивали на озері, й той отримав травму на все життя. В інциденті звинуватили Макса, тож мама пригрозила Риті й та покинула свого коханого.

Це цікаво: Попередні 5 і 6 серія мелодрами Не відпускай

Проте, доля знову звела всіх героїв у рідному містечку аж через 10 років. У провінцію повертаються не лише ексзакохані, а й їхні друзі. У кожного своя мета, але всіх їх об'єднують спільні спогади. З'ясовується, що Макс і досі закоханий у Риту, проте на його шляху з'являється успішний бізнесмен Ігор, що хоче не лише побудувати яхт-клуб у селі, а ще й одружитись із Ритою.

Місцеві мешканці категорично проти забудови, та той і не думає відступати. У цій справі допомагає йому Женя, чоловік найкращої подруги Рити - Ані, яка мріє завагітніти. Несподівано обох жінок викрадають невідомі, а Макс і Женя кидаються на пошуки коханих. Проте горе вже сталось. Тільки підтримка один одного допоможе обом парам стати щасливими!

Дивитись онлайн серіал "Не відпускай" 7 серія від 12-02-2020

Дивитися онлайн серіал "Не відпускай" фінал: 8 серія від 12-02-2020

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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