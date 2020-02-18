Подаруй мені щастя 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал

Новий серіал "Подаруй мені щастя" інтригує глядачів несподіваними поворотами. Свіжі 3 і 4 серії мелодрами вийшли на каналі 1+1 у вівторок, 18 лютого. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету!

Подаруй мені щастя показує незвичайну історію 23-річної Уляни (Анастасія Крилова). У дитинстві дівчинка перенесла важку хворобу, яка, втім, дала їй унікальну здатність всі ноти запахів. Уля настільки ароматами, що отримала диплом магістра хімічних технологій та поставила собі непросту ціль – створити запах щастя. На думку героїні, аромати можуть впливати на настрій і здоров'я людини, тож вона хоче довести цю теорію на практиці.

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Однак, попри винятковий талант, Уляна поки що ледве зводить кінці з кінцями. Тим часом, доля підкидає їй нове щастя та випробування водночас. Зустріч зі спадкоємцем величезних статків Михайлом (Олег Москаленко), який щойно повернувся з Парижа і мріє про кар'єру художника, кардинально змінює як плани дівчини, так і плани самого героя.

Молоді люди закохуються один в одного, забуваючи при цьому про власні кар'єрні цілі. Утім, їх роман не влаштовує ні батьків, ані друзів героїв. На шляху до власного щастя пара мусить пройти випробування грошима, інтригами та заздрістю....

Дивитись онлайн серіал "Подаруй мені щастя" 3 серія від 18-02-2020:

Дивитися онлайн серіал "Подаруй мені щастя" 4 серія від 18-02-2020:

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