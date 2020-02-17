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Подаруй мені щастя 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал

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Прем'єра серіалу Подаруй мені щастя - фото 1
Прем'єра серіалу Подаруй мені щастя

Український серіал "Подаруй мені щастя" стартував на каналі 1+1. У понеділок, 17 лютого, вийшли прем'єрні 1 і 2 серія нової мелодрами. Дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!

У центрі сюжету серіалу Подаруй мені щастя – історія кохання 23-річної Уляни (Анастасія Крилова) та 27-річного Михайла (Олег Москаленко). У дитинстві Уля перенесла важку хворобу, внаслідок якої отримала здатність розрізняти всі ноти запахів.

Тут більше: Дата виходу і графік серій "Подаруй мені щастя"

Тепер дівчина має диплом магістра хімічних технологій та понад усе мріє створити аромат щастя. Уля вірить в теорію запахів, за якою аромати можуть впливати на настрій і здоров'я людини. Утім, поки що вона ледь зводить кінці з кінцями. Зустріч зі спадкоємцем величезних статків Мішею Кліновим, який щойно повернувся з Парижа і мріє про кар'єру художника, кардинально змінює плани обох героїв.

Уля - фото 386640
Уля
Міша - фото 386641
Міша

Молоді люди закохуються один в одного, забуваючи при цьому про власні кар'єрні цілі. Та їх роман не до душі багатьом людям: від батьків до друзів. На шляху до щастя пара мусить пройти випробування грошима, інтригами та заздрістю....

Дивитись онлайн серіал "Подаруй мені щастя" 1 серія від 17-02-2020:

Дивитися онлайн серіал "Подаруй мені щастя" 2 серія від 17-02-2020:

Читайте також: Сергій Притула дотепно потролив 1+1 через мовний скандал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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