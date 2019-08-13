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Подача страв у закладах, яка дивує і змушує сміятись: фото

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Дивна подача страв - фото 1
Дивна подача страв

Деякі ресторани та кафе намагаються вразити відвідувачів не лише смачною кухнею та особливим дизайном, а й креативною подачею страв. Однак творці цих шедеврів переборщили із геніальністю!

Важливі не лише якість та смак їжі у закладах, а й те, як її презентують – саме так вважають власники та кухарі ресторанів, які стали зірками мережі. Заміна посуду зовсім іншими предметами – це найоптимальніший опис креативу, фото якого активно поширюють відвідувачі. Важко сказати, чи це геніально, чи надто дивно. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.

І ще: Епічний дизайн сходів, який викликає справжній страх (фото)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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