PocketBook представила нову електронну книгу з великим кольоровим екраном

Асортимент виробника електронних книг PocketBook поповнився новою моделлю. Гаджет під назвою InkPad Color примітний кольоровою E-Ink панеллю, "всеїдністю" щодо форматів і підтримкою бездротових інтерфейсів для онлайн-читання й отримання файлів з різних джерел.

Електронна книга PocketBook InkPad Color оснащена 7,8-дюймовим кольоровим дисплеєм Kaleido другого покоління. Його роздільна здатність становить 1872х1404 пікселів, а їхня щільність – 300 ppi у монохромному та 100 ppi у кольоровому режимі. Крім того, у пристрої реалізована можливість програмного збільшення частоти оновлення.

Це цікаво: Створено найбільш ергономічну комп'ютерну мишку: виглядає вона футуристично

Гаджет побудований на базі двоядерного процесора з тактовою частотою 1,0 ГГц, що працює за підтримки 1 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Розширити внутрішній накопичувач можна за допомогою карти microSD. За автономність гаджета відповідає акумулятор на 2900 мАг, за можливості бездротового під'єднання – модулі Wi-Fi та Bluetooth.

Компанія відзначає, що PocketBook InkPad підтримує практично всі популярні формати, включаючи ePub, PDF, CBR, CBZ, FB2, HTML і MOBI. Працює електронна книжка на адаптованій версії Linux.

Вартість новинки становить $ 319.

Читайте також: Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra