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PocketBook анонсувала E-Ink рідер з кольоровими електронними чорнилами

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PocketBook 633 Color отримав кольоровий екран - фото 1
PocketBook 633 Color отримав кольоровий екран

Компанія PocketBook оголосила про випуск електронної книги PocketBook 633 Color. Новинка, як і випливає з назви, отримає кольоровий сенсорний дисплей, який збереже всі переваги монохромних рішень, включаючи безпеку для очей і пристойний час автономної роботи.

Головна особливість моделі – кольоровий шестидюймовий дисплей на базі технології ePaper E Ink Print Color, здатний відображати до 4096 відтінків. Новинка, за заявою виробника, стала першим рідером на електронному чорнилі E-Ink Kaleido в Україні та Європі.

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PocketBook 633 Color підійде для перегляду будь-якої ілюстрованої літератури: коміксів, цифрових версій журналів або документів з кольоровими діаграмами. Екран гаджета відрізняється низьким енергоспоживанням – його заявлена ​​автономність становить до 60 днів на одному заряді акумулятора. Як і монохромні моделі, новинка не відблискує при яскравому освітленні та позбавлена ​​мерехтіння, яке стомлює очі користувача.

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У список інших функцій компактного рідера входять музичний плеєр з можливістю відтворення аудіокниг і підтримка технології Text-To-Speech для озвучування текстів на 16 мовах. Звук при цьому може виводитися як на традиційні навушники і колонки, так і на бездротову акустику по Bluetooth. Управління пристроєм здійснюється за допомогою сенсорного екрану або натискання апаратних клавіш на фронтальній панелі.

PocketBook анонсувала E-Ink рідер з кольоровими електронними чорнилами - фото 398863

Зараз PocketBook 633 Color перебуває на фінальній стадії розробки та тестування. Реліз електронної книги заплановано на середину 2020 року. Детальні технічні характеристики і ціна пристрою будуть оголошені пізніше.

PocketBook анонсувала E-Ink рідер з кольоровими електронними чорнилами - фото 398861

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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