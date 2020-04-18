PocketBook анонсувала E-Ink рідер з кольоровими електронними чорнилами

Компанія PocketBook оголосила про випуск електронної книги PocketBook 633 Color. Новинка, як і випливає з назви, отримає кольоровий сенсорний дисплей, який збереже всі переваги монохромних рішень, включаючи безпеку для очей і пристойний час автономної роботи.

Головна особливість моделі – кольоровий шестидюймовий дисплей на базі технології ePaper E Ink Print Color, здатний відображати до 4096 відтінків. Новинка, за заявою виробника, стала першим рідером на електронному чорнилі E-Ink Kaleido в Україні та Європі.

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PocketBook 633 Color підійде для перегляду будь-якої ілюстрованої літератури: коміксів, цифрових версій журналів або документів з кольоровими діаграмами. Екран гаджета відрізняється низьким енергоспоживанням – його заявлена ​​автономність становить до 60 днів на одному заряді акумулятора. Як і монохромні моделі, новинка не відблискує при яскравому освітленні та позбавлена ​​мерехтіння, яке стомлює очі користувача.

У список інших функцій компактного рідера входять музичний плеєр з можливістю відтворення аудіокниг і підтримка технології Text-To-Speech для озвучування текстів на 16 мовах. Звук при цьому може виводитися як на традиційні навушники і колонки, так і на бездротову акустику по Bluetooth. Управління пристроєм здійснюється за допомогою сенсорного екрану або натискання апаратних клавіш на фронтальній панелі.

Зараз PocketBook 633 Color перебуває на фінальній стадії розробки та тестування. Реліз електронної книги заплановано на середину 2020 року. Детальні технічні характеристики і ціна пристрою будуть оголошені пізніше.

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