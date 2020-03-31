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Кейт Міддлтон перестала носити обручку

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон - фото 1
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / people

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон не носить обручку під час ізоляції через пандемію коронавірусу. Герцогиня відмовилася від розкішної прикраси, яка раніше належала покійній принцесі Діані.

В Instagram-акаунті королівської сім'ї були опубліковані знімки герцогів Кембридзьких, які працюють з дому. На представлених знімках 38-річна Кейт відображена у своєму хоум-офісі в костюмі Marks & Spencer рожевого кольору і без каблучки із сапфіром.

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Журналісти припустили, що дружина британського принца зняла прикрасу, оскільки часто, за рекомендацією медиків, миє руки. Раніше Кейт Міддлтон також знімала прикрасу. Це було під час відвідування дитячого медичного центру Mittal в Лондоні в січні 2018 року. Тоді Кейт довелося відмовитися від каблучки із сапфіром, щоб її зовнішній вигляд відповідав політиці медичного закладу.

Принц Чарльз подарував цю ювелірну прикрасу своїй нареченій Діані Спенсер в лютому 1981 року. Діана була в захваті від прикраси з 18-каратного золота, з 14 діамантами. Сапфір був її улюбленим дорогоцінним каменем.

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Джерело: people
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