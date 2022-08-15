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Hubble зняв яскраве скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: космічне фото

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Hubble зняв яскраве скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: космічне фото - фото 1

Телескоп Hubble продовжує відправляти на Землю все нові знімки космосу. На це раз він сфотографував скупчення зірок NGC 6540 у сузір'ї Стрільця.

Як пише ESA/Hubble, фото було зроблене завдяки камерам Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3. Нами саме оснащений телескоп Hubble.

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Цікаво, що NGC 6540 є скупченням, яке містить від десятків тисяч до мільйонів зірок. Останні потрапили до щільної групи взаємним гравітаційним тяжінням. Найяскравіші зірки мають хрестоподібні візерунки – дифракційні спайки, які утворюються через взаємодію світла із внутрішньою структурою телескоп.

Відкривачем NGC 6540 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Вперше він спостерігав за сузір'ям 24 травня 1784 року.

Hubble зняв яскраве скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: космічне фото - фото 511449

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