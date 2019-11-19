Почорнілий безіменний палець нареченої налякав мережу

Користувачів мережі нажахав знімок з посинілим безіменним пальцем нареченої. Він з'явився в закритій Facebook-спільноті That's It I'm Ring Shaming.

У групі опублікували знімок руки нареченої із сильно опухлими пальцями. Безіменний палець, на якому красива шлюбна обручка, не тільки розпух, а й посинів.

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Користувачі шоковані. Вони не змогли зрозуміти, як дівчина могла надіти настільки маленький на неї перстень або не помітити, що палець настільки "розрісся". Користувач, який опублікував знімок: підписав його словами: "Хто пожертвує своїм пальцем заради каблучки?"

Користувачі відзначили, що ситуація не обійшлася "без виклику швидкої допомоги або й ампутації. Автор поста зазначив, що палець нареченої залишився цілий, але перстень довелося розрізати. Що саме сталося з руками нареченої, хлопець не уточнив.

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