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Дівчина прийшла на весілля в бюстгальтері і підірвала мережу: епічне фото

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Дівчина прийшла на весілля в бюстгальтері і підірвала мережу: епічне фото - фото 1

Гостя прийшла на весілля в бюстгальтері і через це в соціальних мережах розгорілася суперечка. Допис з'явився у закритій спільноті у Facebook, де висміюються безглузді весільні наряди.

На фотографії з заходу постали двоє чоловіків, один з яких одягнений в чорну сорочку і штани, а другий – в сірий костюм. Разом з ними позують дві дівчини: на першій – сріблясте плаття з пікантним v-подібним вирізом, а на другій – костюм нюдового кольору. Останній складається з вузької спідниці нижче колін з розрізами і бюстгальтера з тієї ж тканини.

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Знімок зібрав понад 600 коментарів, в яких підписники спільноти висловлювали свої думки з приводу наряду гості. "Я відчуваю, що вона одягла його з помсти, щоб насолити нареченій. Інакше навіщо приходити на весілля в бюстгальтері і без топа?"– припустив один з користувачів мережі. "Це жахливий наряд", – додав інший.

Дівчина прийшла на весілля в бюстгальтері і підірвала мережу: епічне фото - фото 366393

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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