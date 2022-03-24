"Почнемо з Чорнобаївки": Леся Нікітюк показала зруйновану окупантами Le маршрутку

Якщо ви не знали, то Леся Нікітюк відзняла кілька сезонів крутого та веселого шоу Le Маршрутка. І, ясна річ, Україно вона їздила на яскравій жовтій маршрутці. Але її окупанти понищили.

Про це телеведуча розповіла на своєму інстаграмі. Ба більше, Леся Нікітюк показала, як тепер виглядає транспортний засіб.

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На світлинах можна побачити, що у маршрутки повибивало вікна. Також на лобовому склі є сліди від обстрілів. На жаль, саме так "рятують" українців і все українське окупанти.

Телеведуча зазначає, що була дуже щасливою, коли знімала українське тревел-шоу Le Маршрутка. Зараз же популярний автобус виглядає так:

Але скоро ми купимо нову, ще кращу і поїдемо знімати третій сезон… у відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і так далі. А почнемо зйомку з Чорнобаївки, – наголосила вона.

Користувачі мережі підтримали Лесю Нікітюк. Вони залишили безліч коментарів під її публікацією:

"Чорнобаївка стане туристичним центром України";

"Усе відбудуємо і буде краще, ніж будь-коли";

"Не забудьте про Ірпінь, Бучу та Гостомель";

"Кохані українці, перемога за нами";

"Давайте зразу до нас! У Херсоні вам будуть раді";

"Навіщо купувати нову? Відремонтуйте цю! Тепер це легенда, яка пережила війну".

Віримо у те, що скоро війна закінчиться. Ми неодмінно відбудуємо Україну та ще більше мандруватимемо рідною країною. Адже вона надзвичайно красива та неповторна!

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