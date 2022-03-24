Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Модель Алла Костромічова зібрала 14 тонн гуманітарної допомоги

  • 54
Алла Костромічова збирає гуманітарну допомогу для українців - фото 1
Алла Костромічова збирає гуманітарну допомогу для українців

Українська модель Алла Костромічова теж не сиділа склавши руки. Вона займалася волонтерською діяльністю, щоб допомогти тим, хто постраждав від війни в Україні.

У своєму інстаграмі Алла Костромічова розповіла, що їй вдалося зібрати 14 тонн гуманітарної допомоги. Не лише їй, ясна річ, а й її команді. Ба більше, вони змогли налагодити надійні маршрути, щоб ця допомога потрапляла до міст України.

Варте уваги: Зірка "Володаря кілець" Орландо Блум особисто допомагає українським біженцям в Молдові

"Разом з організацією Fundacja Beneficjum ми успішно передали 14 тонн продуктів, медикаментів і предметів першої необхідності мешканцям Харкова, Києва, Миколаєва й інших міст", – розповіла вона.

Тепер, каже Алла Костромічова, у них пріоритет на доставку:

  • Життєво необхідних медикаментів;
  • Електрогенераторів для лікарень, які були відключені від електроенергії;
  • Харчів, які не потребують готування.

Модель додала, що організація люб'язно відкрила для українців свої двері, тож тепер можна працювати продуктивніше. Вона прагне допомогти тим, хто несправедливо страждає від насилля.

Я особисто їжджу за купленими товарами і буду рада надати усі необхідні документи та звіти, – підкреслила вона.

Нагадаємо, що Алла Костромічова з Криму. Тож окупанти буквально двічі позбавили її дому. Спочатку анексували півострів, а тепер – намагаються захопити Київ. Місто, в якому вона теж мешкала.

Читайте також: Ольга Куриленко закликала допомагати українським дітям, як постраждали від війни

пропозиції партнерів
Новини