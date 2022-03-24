Модель Алла Костромічова зібрала 14 тонн гуманітарної допомоги

Українська модель Алла Костромічова теж не сиділа склавши руки. Вона займалася волонтерською діяльністю, щоб допомогти тим, хто постраждав від війни в Україні.

У своєму інстаграмі Алла Костромічова розповіла, що їй вдалося зібрати 14 тонн гуманітарної допомоги. Не лише їй, ясна річ, а й її команді. Ба більше, вони змогли налагодити надійні маршрути, щоб ця допомога потрапляла до міст України.

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"Разом з організацією Fundacja Beneficjum ми успішно передали 14 тонн продуктів, медикаментів і предметів першої необхідності мешканцям Харкова, Києва, Миколаєва й інших міст", – розповіла вона.

Тепер, каже Алла Костромічова, у них пріоритет на доставку:

Життєво необхідних медикаментів;

Електрогенераторів для лікарень, які були відключені від електроенергії;

Харчів, які не потребують готування.

Модель додала, що організація люб'язно відкрила для українців свої двері, тож тепер можна працювати продуктивніше. Вона прагне допомогти тим, хто несправедливо страждає від насилля.

Я особисто їжджу за купленими товарами і буду рада надати усі необхідні документи та звіти, – підкреслила вона.

Нагадаємо, що Алла Костромічова з Криму. Тож окупанти буквально двічі позбавили її дому. Спочатку анексували півострів, а тепер – намагаються захопити Київ. Місто, в якому вона теж мешкала.

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