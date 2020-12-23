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Почнемо все спочатку: слухайте новорічний хіт від Ivan NAVI

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Слухайте новий хіт Ivan NAVI Почнемо все спочатку - фото 1
Слухайте новий хіт Ivan NAVI Почнемо все спочатку

Український співак Ivan NAVI представив драйвовий новорічний хіт. Слухайте онлайн новинку "Почнемо все спочатку" на Радіо МАКСИМУМ!

Співак Ivan NAVI пропонує своїм слухачам у Новий рік усе почати спочатку. Тож заряджайтеся енергією, позитивом і гайда слухати новинку на Радіо МАКСИМУМ!

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Пісня "Почнемо все спочатку" буде доступною на музичних платформах уже 25 грудня. Наразі ж її можна послухати на Радіо МАКСИМУМ та YouTube. Тож не проґавте можливість бути одними з перших, хто може насолодитися новим хітом Ivan NAVI.

Ivan NAVI – Почнемо все спочатку: слухайте новорічний хіт від українського співака

Почнемо все спочатку, текст і слова пісні:

1.
Буде весело, я обіцяю
Де знайти нас ти знаєш
Ми там, де музика найгучніше
Сьогодні вночі запалимо це місто

Друзі навколо і все готово
Навіть не кажи, що ти залишишся вдома
І ми танцюєм так ніби ніхто не бачить
Цю ніч ми собі потім пробачим

Давай так, ніби немає завтра
А завтра ми все почнемо спочатку
В Новий рік почнемо все спочатку
В Новий рік почнемо все спочатку
В Новий рік
В Новий рік
В Новий рік
В Новий рік

В Новий, новий, новий рік
В Новий, новий, новий рік
В Новий, новий, новий рік
В Новий рік почнемо все спочатку

2.
Побажання у повітрі
Лиш дотягнутись і зловити
Новорічні обіцянки
Їх порушимо ми всі ще до світанку

Друзі навколо і все готово
Навіть не кажи, що ти залишишся вдома
І ми танцюєм так ніби ніхто не бачить
Цю ніч ми собі потім пробачим

Давай так, ніби немає завтра
А завтра ми все почнемо спочатку
В Новий рік почнемо все спочатку
В Новий рік почнемо все спочатку
В Новий рік
В Новий рік
В Новий рік
В Новий рік

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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