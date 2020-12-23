Почнемо все спочатку: слухайте новорічний хіт від Ivan NAVI

Український співак Ivan NAVI представив драйвовий новорічний хіт. Слухайте онлайн новинку "Почнемо все спочатку" на Радіо МАКСИМУМ!

Співак Ivan NAVI пропонує своїм слухачам у Новий рік усе почати спочатку. Тож заряджайтеся енергією, позитивом і гайда слухати новинку на Радіо МАКСИМУМ!

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Пісня "Почнемо все спочатку" буде доступною на музичних платформах уже 25 грудня. Наразі ж її можна послухати на Радіо МАКСИМУМ та YouTube. Тож не проґавте можливість бути одними з перших, хто може насолодитися новим хітом Ivan NAVI.

Ivan NAVI – Почнемо все спочатку: слухайте новорічний хіт від українського співака

Почнемо все спочатку, текст і слова пісні:

1.

Буде весело, я обіцяю

Де знайти нас ти знаєш

Ми там, де музика найгучніше

Сьогодні вночі запалимо це місто

Друзі навколо і все готово

Навіть не кажи, що ти залишишся вдома

І ми танцюєм так ніби ніхто не бачить

Цю ніч ми собі потім пробачим

Давай так, ніби немає завтра

А завтра ми все почнемо спочатку

В Новий рік почнемо все спочатку

В Новий рік почнемо все спочатку

В Новий рік

В Новий рік

В Новий рік

В Новий рік

В Новий, новий, новий рік

В Новий, новий, новий рік

В Новий, новий, новий рік

В Новий рік почнемо все спочатку

2.

Побажання у повітрі

Лиш дотягнутись і зловити

Новорічні обіцянки

Їх порушимо ми всі ще до світанку

Друзі навколо і все готово

Навіть не кажи, що ти залишишся вдома

І ми танцюєм так ніби ніхто не бачить

Цю ніч ми собі потім пробачим

Давай так, ніби немає завтра

А завтра ми все почнемо спочатку

В Новий рік почнемо все спочатку

В Новий рік почнемо все спочатку

В Новий рік

В Новий рік

В Новий рік

В Новий рік

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