Починаємо ранок правильно: поради для ідеальних вихідних

Бажання добряче виспатись іноді може вибити вас з колії. Ви не лише дратуєтесь через те, що втрачаєте час, а й через те, що почуваєтесь розбитими та виснаженими через кілька годин зайвого сну. До вашої уваги добірка порад, які допоможуть почати ранок на вихідних правильно.

Після прочитання цих порад рекомендуємо відставити телефон / ноутбук / планшет вбік.

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Вода

Науковці нагадують про те, що ранок потрібно починати зі склянки теплої води. Загалом, рекомендується пити 2 літри води протягом цілого дня.

Почніть ранок зі склянки води / Omenka Online

Зарядка

Хочете бути ще більш витривалими в сексі – робіть зарядку щодня. Це дозволить розігрівати м'язи, приводити їх у тонус, а також збадьоритися. Також ви побачите результати на своєму тілі, яке почне змінюватися в кращу сторону.

Гаджети

З самого ранку не потрібно в істериці братися за свій смартфон. Відкладіть його вбік, або й узагалі занесіть в іншу кімнату. Це дозволить не перевіряти робочу пошту, push-сповіщення, соціальні мережі тощо. Хочете відпочити – забудьте про гаджети.

Уникайте гаджетів у перші кілька хвилин

Сонячні ванни

Це не означає, що вам потрібно піти засмагати. Дослідники ліверпульського Університету імені Джона Мура довели, що сонячне світло – найкращий спосіб прокидатися. Також рекомендується прогулятися. Сонце позитивно впливає на настрій і ваше самопочуття. Зарядіться енергією на цілий тиждень.

Улюблена музика

Ви можете слухати спів пташок, а можете увімкнути улюблену музику. Рекомендуємо використати плейлист для ідеальних вихідних, щоб бути на позитиві.

Вмикайте улюблену музику

Ранковий секс

Так, фахівці впевнені, що секс – ідеальне заняття для початку дня. Він тренує ваше серце, зміцнює імунну систему, запобігає ризику раку простати (якщо еякуляція відбувається не рідше п'яти разів на тиждень). Не варто забувати, що заняття коханням виробляє ендорфін, без якого ви не будете відчувати себе щасливими.

Будьте на позитиві та починайте день на МАКСИМУМ!

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