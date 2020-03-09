Заповіт Шевченка: текст, аналіз та пісня "Як умру то поховайте"

Тарас Шевченко "Заповіт" – вірш, який став одним з символів української культури. У цій поезії поет закликає позбутися обмежень та стати вільним народом. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз "Заповіту".

"Заповіт" – один з найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Ця монолог ліричного героя, який роздумує над своєю долею, долею України та її мешканців. Цей твір перекладено понад 50 мовами. Виникло навіть прислів'я: "Шевченків "Заповіт" облетів увесь світ".

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Тарас Шевченко – "Заповіт": текст вірша

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори —

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

І мене в сем’ї великій,

В сем’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

"Заповіт" – слухайте вірш Тараса Шевченка у виконанні диктора:

Твори Шевченка звучать майже усіма мовами світу, тож з нагоди річниці народження Шевченка українські дипломати вшанували пам'ять Кобзаря й зачитали рядки з "Заповіту" французькою, польською, китайською, німецькою, італійською, іспанською, турецькою, арабською та англійською мовами.

Тарас Шевченко – Заповіт. Слухайте вірш Тараса Шевченка дев'ятьма мовами:

Історія написання вірша "Заповіт"

Тарас Шевченко написав "Заповіт" у грудні 1845 року в Переяславі, коли хворів. Він тоді лежав у знайомого лікаря Козачковського.

Щодо мотивів автора, то вони не є однозначними. Приміром, літературознавець Нудько зазначає, що поштовхом до написання цього вірша була тяжка хвороба Шевченка, проте "причини, що породили твір, крилися в тій суспільно-політичній дійсності, яку спостерігав і вивчав поет у 30-40-х роках".

Аналіз вірша "Заповіт" Тараса Шевченка

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

Тема : зображення власного ставлення поета до важкого кріпацького життя на Україні

: зображення власного ставлення поета до важкого кріпацького життя на Україні Головна думка : "і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом"

: "і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом" Провідний мотив : заклик до українського народу визволитися від гніту заради щасливого майбутнього

: заклик до українського народу визволитися від гніту заради щасливого майбутнього Ідея : віра поета у краще майбутнє для свого народу

: віра поета у краще майбутнє для свого народу Віршований розмір: хорей

Художні засоби:

Епітети : лани широкополі, злою кров'ю, сім'ї великій, …вольній, новій, незлим тихим словом, степу широкого, Вкраїні милій, синєє море, вражою кров'ю, Дніпро ревучий

: лани широкополі, злою кров'ю, сім'ї великій, …вольній, новій, незлим тихим словом, степу широкого, Вкраїні милій, синєє море, вражою кров'ю, Дніпро ревучий Метафори: полину до … Бога, кров'ю волю окропіте

Сучасні дослідники творчості Тара Шевченка тлумачать вірш так: "Після смерті поета його душа не буде допущена до Бога, аж доки Україна не стане вільною".

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