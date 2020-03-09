На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Заповіт Шевченка: текст, аналіз та пісня "Як умру то поховайте"
-
- 30
Тарас Шевченко "Заповіт" – вірш, який став одним з символів української культури. У цій поезії поет закликає позбутися обмежень та стати вільним народом. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз "Заповіту".
"Заповіт" – один з найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Ця монолог ліричного героя, який роздумує над своєю долею, долею України та її мешканців. Цей твір перекладено понад 50 мовами. Виникло навіть прислів'я: "Шевченків "Заповіт" облетів увесь світ".
І ще: Крила – вірш Ліни Костенко, який має знати кожен українець
Тарас Шевченко – "Заповіт": текст вірша
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
"Заповіт" – слухайте вірш Тараса Шевченка у виконанні диктора:
Твори Шевченка звучать майже усіма мовами світу, тож з нагоди річниці народження Шевченка українські дипломати вшанували пам'ять Кобзаря й зачитали рядки з "Заповіту" французькою, польською, китайською, німецькою, італійською, іспанською, турецькою, арабською та англійською мовами.
Тарас Шевченко – Заповіт. Слухайте вірш Тараса Шевченка дев'ятьма мовами:
Історія написання вірша "Заповіт"
Тарас Шевченко написав "Заповіт" у грудні 1845 року в Переяславі, коли хворів. Він тоді лежав у знайомого лікаря Козачковського.
Щодо мотивів автора, то вони не є однозначними. Приміром, літературознавець Нудько зазначає, що поштовхом до написання цього вірша була тяжка хвороба Шевченка, проте "причини, що породили твір, крилися в тій суспільно-політичній дійсності, яку спостерігав і вивчав поет у 30-40-х роках".
Аналіз вірша "Заповіт" Тараса Шевченка
До вашої уваги короткий аналіз поезії:
- Тема: зображення власного ставлення поета до важкого кріпацького життя на Україні
- Головна думка: "і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом"
- Провідний мотив: заклик до українського народу визволитися від гніту заради щасливого майбутнього
- Ідея: віра поета у краще майбутнє для свого народу
- Віршований розмір: хорей
Художні засоби:
- Епітети: лани широкополі, злою кров'ю, сім'ї великій, …вольній, новій, незлим тихим словом, степу широкого, Вкраїні милій, синєє море, вражою кров'ю, Дніпро ревучий
- Метафори: полину до … Бога, кров'ю волю окропіте
Сучасні дослідники творчості Тара Шевченка тлумачать вірш так: "Після смерті поета його душа не буде допущена до Бога, аж доки Україна не стане вільною".
До теми: 50 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
15:42Дружина екскапітана Динамо станцювала в одній білизні разом з подругами
-
15:34Американці зізнались, скільки витратили на п'яні покупки
-
15:17Автор Чорнобиля створить серіал по грі The Last of Us
-
14:55Третій день: трейлер мінісеріалу з Джудом Лоу
-
14:40Модний бренд США зняв рекламну кампанію весняної колекції у Кременчуці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:31Дієтологи розповіли, як схуднути, змінивши сніданок
-
14:24Найкрасивіша дівчина світу показала пікантні фото без білизни (18+)
-
14:12Потап похизувався дружиною, поділившись спокусливим фото Каменських
-
14:03Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет
-
13:53Так виглядає розчарування: хлопець хотів спекти торт, а став зіркою Reddit
-
13:39Зірка боїв WWE знялася топлес: відверті фото (18+)
-
13:24Три ранкові помилки, через які з'являється зайва вага
-
13:13Ліндеманн відзначився зухвалою витівкою у Чорнобилі, порушивши заборони Зони відчуження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:52Зваблива Демі Роуз у відвертому купальнику Playboy
-
12:35Кріштіану Роналду привітався з уявними уболівальниками перед матчем: кумедне відео
-
12:19Гороскоп на тиждень: прогноз для знаків Зодіаку за фільмом Назад у майбутнє
-
12:00Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
-
11:50Голос країни 2020: хто покинув шоу після вокальних боїв 10 сезону
-
11:37Заповіт Шевченка: текст, аналіз та пісня "Як умру то поховайте"
-
11:28Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
-
10:48У мережі показали, як в одному з затоплених дворів Києва плавають машини: шокуючі фото
-
10:22Тіна Кароль підкорила шанувальників ніжним образом з глибоким декольте: ефектні кадри
-
09:53Кріштіану Роналду зіграв 1000-й матч у своїй кар'єрі
-
14:03Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет
-
12:00Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
-
09:25Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:28Погода в Україні 9 березня: у яких областях очікувати на дощ
- 08 березня
-
21:45Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:48У мережі згадали найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів: відеофакт
-
16:50Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
-
13:26Свіжі популярні пісні березня: плейлист нової музики весни
-
11:29Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі
-
08:31Що приготувати на 8 березня: найкращі рецепти
- 07 березня
-
21:49Давай уже без трусів: сексуальна Леся Нікітюк роздягнулась на камеру
-
18:22ТОП-10 революційних технологій 2020 року
-
14:17Дослідники: у давнину Землю повністю покривав океан
-
12:16Як правильно продезінфікувати смартфон
-
08:17Погода в Україні 7-8 березня: прогноз на вихідні
- 06 березня
-
21:53Українці визначили головні задачі чоловіків і жінок: опитування
-
19:45Як вітатися безпечно: Уляна Супрун дала кілька корисних порад
-
16:03Гігантські бетонні підсніжники на Майдані Незалежності висміяли у фотожабах
-
12:14Який телефон подарувати мамі на 8 березня: огляд 8 найкращих моделей на ринку
-
10:15Ці серіали кожна жінка повинна подивитись хоч раз у житті: ТОП 10
-
07:59У NASA показали вражаючу панораму Марса: відео
- 05 березня
-
21:53Що не слід робити перед сном, аби не зіпсувати собі ранок
-
19:43С*ка – не синонім слова жінка: Оксфордські словники звинуватили у сексизмі
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
12:43З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей