Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Заповіт Шевченка: текст, аналіз та пісня "Як умру то поховайте"

  • 30
Заповіт Тараса Шевченко – приклад патріотичної лірики - фото 1
Заповіт Тараса Шевченко – приклад патріотичної лірики

Тарас Шевченко "Заповіт" – вірш, який став одним з символів української культури. У цій поезії поет закликає позбутися обмежень та стати вільним народом. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз "Заповіту".

"Заповіт" – один з найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Ця монолог ліричного героя, який роздумує над своєю долею, долею України та її мешканців. Цей твір перекладено понад 50 мовами. Виникло навіть прислів'я: "Шевченків "Заповіт" облетів увесь світ".

І ще: Крила – вірш Ліни Костенко, який має знати кожен українець

Тарас Шевченко – "Заповіт": текст вірша

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

"Заповіт" – слухайте вірш Тараса Шевченка у виконанні диктора:

Твори Шевченка звучать майже усіма мовами світу, тож з нагоди річниці народження Шевченка українські дипломати вшанували пам'ять Кобзаря й зачитали рядки з "Заповіту" французькою, польською, китайською, німецькою, італійською, іспанською, турецькою, арабською та англійською мовами.

Тарас Шевченко – Заповіт. Слухайте вірш Тараса Шевченка дев'ятьма мовами:

Історія написання вірша "Заповіт"

Тарас Шевченко написав "Заповіт" у грудні 1845 року в Переяславі, коли хворів. Він тоді лежав у знайомого лікаря Козачковського.

Щодо мотивів автора, то вони не є однозначними. Приміром, літературознавець Нудько зазначає, що поштовхом до написання цього вірша була тяжка хвороба Шевченка, проте "причини, що породили твір, крилися в тій суспільно-політичній дійсності, яку спостерігав і вивчав поет у 30-40-х роках".

Заповіт Шевченка: текст, аналіз та пісня 'Як умру то поховайте' - фото 390951

Аналіз вірша "Заповіт" Тараса Шевченка

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

  • Тема: зображення власного ставлення поета до важкого кріпацького життя на Україні
  • Головна думка: "і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом"
  • Провідний мотив: заклик до українського народу визволитися від гніту заради щасливого майбутнього
  • Ідея: віра поета у краще майбутнє для свого народу
  • Віршований розмір: хорей

Художні засоби:

  • Епітети: лани широкополі, злою кров'ю, сім'ї великій, …вольній, новій, незлим тихим словом, степу широкого, Вкраїні милій, синєє море, вражою кров'ю, Дніпро ревучий
  • Метафори: полину до … Бога, кров'ю волю окропіте

Сучасні дослідники творчості Тара Шевченка тлумачать вірш так: "Після смерті поета його душа не буде допущена до Бога, аж доки Україна не стане вільною".

До теми: 50 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 324
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
  • 04 березня, 14:05
  • 19015
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2152445
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Література