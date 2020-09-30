Блогер показав нову 10-річну Toyota Camry з пробігом 5 000 км: відео

У мережі з'явився ролик з цікавим екземпляром культової Toyota Camry V40. Авто 10-річного віку виявилося майже новим автомобілем: про це свідчить її візуальний та технічний стан, а особливо – цифри на одометрі.

Відео з автомобілем опублікував блогер Roma-Urraco (його він отримав від свого підписника, власника машини). Як видно з кадрів, пробіг цієї Camry складає всього 5 007 км. При цьому виглядає седан чудово: кузов повністю новий, без будь-яких потертостей, салон з чорної шкіри також зберігся у первозданному вигляді.

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Оснащена машина легендарним двигуном-мільйонником – 3,5-літровим V6 на 277 сил і 346 Нм, який працює у парі з автоматом. Позначку у 100 км/год така Toyota долає за 7,4 секунди, максимальна швидкість – 230 км/год.

Toyota Camry V40 випускалася з 2006 по 2011 рік. Це один з найпопулярніших автомобілів в історії, навіть зараз він особливо цінується, але вже на вторинному ринку. Зараз середніх пробіг серед всіх таких моделей становить 250-300 тисяч кілометрів.

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