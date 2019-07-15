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Поблизу Великобританії виявили велетенську медузу (фотофакт)

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Гігантська медуза біля берегів Англії - фото 1
Гігантська медуза біля берегів Англії

У мережі показали гігантську медузу розмірами з людину, яка спокійно плавала поблизу узбережжя Англії. Здається, це чудова ідея для нових фільмів жахів.

Біолог Ліззі Делі поділилась на своєму профілі в соцмережі Twiiter вражаючим фото медузи. Морську тварину гігантських розмірів зафіксували дайвери біля узбережжя міста Фалмун. У рамках кампанії WildOceanWeek дослідники пірнали на дно та виявили медузу-корнерота, яка, зазвичай, може мати купол діаметром у понад 40 см, однак ця істота у рази більша. Як можна побачити на кадрі, дайвер поряд приблизно таких же розмірів.

І ще: В Австралії скат "попросив" людину про допомогу: відеофакт

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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