Поблизу Великобританії виявили велетенську медузу (фотофакт)

У мережі показали гігантську медузу розмірами з людину, яка спокійно плавала поблизу узбережжя Англії. Здається, це чудова ідея для нових фільмів жахів.

Біолог Ліззі Делі поділилась на своєму профілі в соцмережі Twiiter вражаючим фото медузи. Морську тварину гігантських розмірів зафіксували дайвери біля узбережжя міста Фалмун. У рамках кампанії WildOceanWeek дослідники пірнали на дно та виявили медузу-корнерота, яка, зазвичай, може мати купол діаметром у понад 40 см, однак ця істота у рази більша. Як можна побачити на кадрі, дайвер поряд приблизно таких же розмірів.

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Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! What a way to finish off this marine wildlife adventure! pic.twitter.com/NNwDelfWyV — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) 14 липня 2019 р.

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