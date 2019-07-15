На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Поблизу Великобританії виявили велетенську медузу (фотофакт)
-
- 19
У мережі показали гігантську медузу розмірами з людину, яка спокійно плавала поблизу узбережжя Англії. Здається, це чудова ідея для нових фільмів жахів.
Біолог Ліззі Делі поділилась на своєму профілі в соцмережі Twiiter вражаючим фото медузи. Морську тварину гігантських розмірів зафіксували дайвери біля узбережжя міста Фалмун. У рамках кампанії WildOceanWeek дослідники пірнали на дно та виявили медузу-корнерота, яка, зазвичай, може мати купол діаметром у понад 40 см, однак ця істота у рази більша. Як можна побачити на кадрі, дайвер поряд приблизно таких же розмірів.
І ще: В Австралії скат "попросив" людину про допомогу: відеофакт
Читайте також: Науковці з США показали, як окунь проковтнув акулу цілком: відео
-
15:55Завжди сексуальна: 38-річна супермодель захопила фото в бікіні
-
15:36Поблизу Великобританії виявили велетенську медузу (фотофакт)
-
15:20Назад у 1996: маленький DZIDZIO вразив потужним співом на архівному відео
-
15:00Тест: Вгадай місто за фотографією!
-
14:51Чому обов'язково їсти вишні і черешні: відповідь медиків
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:30Xiaomi готує новий смартфон на чистому Android
-
14:16Українців попередили про небезпеку
-
13:55Абсолютно гола: Кайлі Дженнер розкритикували в Instagram (18+)
-
13:45Сексуальна морячка: Надя Дорофєєва розбурхала мережу пікантним образом
-
13:27Захопливі фото світу з висоти, від яких запаморочиться голова
-
13:13Найбагатшого холостяка планети помітили з новою пасією
-
12:56Як Тереза Мей прощається з прем'єрством під хіти ABBA: відео
-
12:42Дівчина витратила 185 тисяч доларів на пластику, щоб досягти ідеальних форм (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:25Політика і танці: Притула розповів, як насправді зламав ногу
-
12:14Microsoft знайшла спосіб прискорити перехід людей на нову ОС
-
11:55Сезон бікіні у розпалі: ангел Victoria's Secret розбурхала мережу
-
11:41Настя Каменських розлютила мережу інтимним знімком
-
11:26Чому на Марсі та Місяці досі нема астронавтів: відповідь NASA
-
11:10Блогерка фотографується на тлі визначних пам'яток, прикидаючись мертвою: оригінальні фото
-
10:52Ефектні тату на долонях, на які наважиться не кожен (фото)
-
10:44Привітання з Днем бухгалтера 2019: прикольні вітання і картинки
-
10:29Перший кросовер Aston Martin розігнали до 300 км/год
-
10:15Ці злопам'ятні знаки Зодіаку найдовше ображаються
-
15:00Тест: Вгадай місто за фотографією!
-
12:25Політика і танці: Притула розповів, як насправді зламав ногу
-
10:00Острів Зміїний у Чорному морі: як доїхати у найчистіший куточок України
-
07:59ФБУ представила яскраве промо до жіночого Євробаскету 2021
- 14 липня
-
21:31Несподівані слова, які хоче почути жінка під час сексу
-
19:30Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+)
-
16:31Бійцівський клуб: як змінилися улюблені герої фільму за 20 років!
-
14:19Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку
-
12:20Нью-Йорк у темряві: вражаючі кадри масштабного блекаута у мегаполісі
-
10:21Популярна музика літа: найкращі пісні тижня для гарного настрою
-
08:15Погода в Україні 14 липня: на заході та півночі очікуються грози
- 13 липня
-
21:25Прийшла на одну ніч: Настю Каменських розкритикували за селфі з Потапом
-
19:25Джобс не дозволив: яким мав бути перший iPhone
-
17:00Так ви їх ще не використовували: 10 корисних лайфхаків з губками
-
14:15Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день
-
12:25Як зашити або замаскувати дірку на джинсах: покрокові інструкції
-
08:15Чому не варто користуватися спіралями проти комарів
- 12 липня
-
21:45Більше не цікаво: вчені розповіли, чому жінки уникають сексу
-
19:00Просто відкрий ногою: 8 шалених спроб повторити популярний челендж
-
17:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
-
15:35Улюблені жуйки 90-х, які викличуть у вас ностальгію за дитинством
-
13:30Музика для сексу: під які пісні найчастіше займаються коханням
-
11:12Користувачі Instagram захоплювались озером на Балі, але реальність їх шокувала: фото
-
07:16Погода в Україні 12 липня: тепло повертається у більшість областей
- 11 липня
-
22:50На що очікують жінки від чоловіків під час побачення та першого сексу