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Дивитись боляче: розсіяний водій розбив надзвичайно рідкісний Jaguar

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Jaguar XK120 потрапив у ДТП - фото 1
Jaguar XK120 потрапив у ДТП / скриншот з відео

Класичні автомобілі не призначені для зберігання, вони призначені для їзди. На жаль, це наражає їх на ризик отримати вм'ятини, подряпини або, що ще гірше, серйозні пошкодження.

У цьому переконався водій цього колись бездоганного Jaguar XK120 1948 року випуску. Детальніше про інцидент розповіло видання Motor1.

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Джузеппе Чербоне та його другий водій Ніколо Боттіні Бонграні робили тестовий заїзд для Mille Miglia на своєму XK120 1948 року, коли вони ледь не зіткнулися лоб в лоб з Opel Insignia. Як повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, водій Opel відволікся і виїхав на смугу зустрічного руху. Права передня частина Opel врізалася в праву передню частину Jag, і обидва автомобілі зазнали серйозних пошкоджень.

У відео, розміщеному на X (раніше Twitter), водій XK стверджує, що водій Opel дивився на телефон, коли сталася аварія. 23-річна жінка визнає, що їй "зателефонували", і вона ненадовго зазирнула в телефон. На щастя, в аварії ніхто серйозно не постраждав, але водій і пасажир XK отримали незначні травми.

Jaguar XK120 потрапив у ДТП: дивіться відео

Що стосується Jag, то поки що незрозуміло, чи це повна втрата, чи ні. Але пошкодження виглядають серйозними. Класичний XK120 може обійтися вам у $100 000 або більше, залежно від стану та модельного року.

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Єдиним плюсом для власника є те, що наступна Mille Miglia відбудеться лише в червні 2025 року, що дає йому достатньо часу, щоб відремонтувати автомобіль для участі в перегонах. Якщо його взагалі вдасться відремонтувати.

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