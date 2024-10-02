Дивитись боляче: розсіяний водій розбив надзвичайно рідкісний Jaguar

Класичні автомобілі не призначені для зберігання, вони призначені для їзди. На жаль, це наражає їх на ризик отримати вм'ятини, подряпини або, що ще гірше, серйозні пошкодження.

У цьому переконався водій цього колись бездоганного Jaguar XK120 1948 року випуску. Детальніше про інцидент розповіло видання Motor1.

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Джузеппе Чербоне та його другий водій Ніколо Боттіні Бонграні робили тестовий заїзд для Mille Miglia на своєму XK120 1948 року, коли вони ледь не зіткнулися лоб в лоб з Opel Insignia. Як повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, водій Opel відволікся і виїхав на смугу зустрічного руху. Права передня частина Opel врізалася в праву передню частину Jag, і обидва автомобілі зазнали серйозних пошкоджень.

У відео, розміщеному на X (раніше Twitter), водій XK стверджує, що водій Opel дивився на телефон, коли сталася аварія. 23-річна жінка визнає, що їй "зателефонували", і вона ненадовго зазирнула в телефон. На щастя, в аварії ніхто серйозно не постраждав, але водій і пасажир XK отримали незначні травми.

Jaguar XK120 потрапив у ДТП: дивіться відео

A woman on the phone and not paying attention to the road drove into a 1948 Jaguar XK120. pic.twitter.com/DDbJdVq6Hb — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 29, 2024

Що стосується Jag, то поки що незрозуміло, чи це повна втрата, чи ні. Але пошкодження виглядають серйозними. Класичний XK120 може обійтися вам у $100 000 або більше, залежно від стану та модельного року.

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Єдиним плюсом для власника є те, що наступна Mille Miglia відбудеться лише в червні 2025 року, що дає йому достатньо часу, щоб відремонтувати автомобіль для участі в перегонах. Якщо його взагалі вдасться відремонтувати.