"По-президентськи та по-батьківськи": Янукович майже українською звернувся до Зеленського

Президент-утікач Віктор Янукович набрався сміливості та безглуздості, щоб звернутись до президента України Володимира Зеленського. Щоправда, обрав для цього доволі креативний спосіб.

Президент-утікач Віктор Янукович раптово звернувся до українців та до Володимира Зеленського зі "співчуттями" та закликом зупинити війну. "Легітимний" чомусь вирішив, що в Україні читають російські ЗМІ, через які й опублікував своє звернення, пише УП.

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Крім проросійських роздумів про Майдан та АТО, Янукович висловив бажання "допомогти українському народу". На наше щастя, він зауважив, що його єдиною зброєю є "молитва і щира віра в Бога".

Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського...Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході, – частково українською і загалом російською написав Янукович.

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