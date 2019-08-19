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По Харкову розгулює зебра, яка втекла з екопарку

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По Харкову розгулює зебра - фото 1
По Харкову розгулює зебра / Facebook

По Харкову розгулює зебра, яка втекла в неділю, 18 серпня, з місцевого екопарку. Про це повідомив представник комплексу Олексій Костюченко.

За його словами, тварина втекла, коли її переводили в новий вольєр. Наглядачі вели зебру на шлеї, і в цей момент їй вдалося вирватися. До пошуку зебри залучили 20 осіб – серед них працівники екопарку, охорона і волонтери. Також зебру шукають за допомогою квадрокоптера.

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Співробітники екопарку звертаються до городян, щоб ті не ловити тварину самостійно, якщо раптом побачать її, оскільки це може становити небезпеку для людей. А в разі виявлення тварини слід зв'язатися з комплексом.

Зебра втекла з екопарку Харкова - фото 348581
Зебра втекла з екопарку Харкова

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Джерело: kh.suspilne
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