"По долині Річка": ЗАЛІСКО представив нову версію позитивної пісні

Навіть події останніх днів в країні не зупинять нашу незламність і український культурний фронт! Саме на Покрови та в День Захисників України ЗАЛІСКО представив нову пісню! Слухайте музичну прем'єру!

Енергія у піснях нас загартовує і дає віру і добрий настрій до подальших перемог в майбутньому.

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Життя і боротьба за нашу волю і свободу триває… Ми повинні бути корисними для держави, кожен з нас має бути на своєму місці. Саме сьогодні я представляю нову позитивну пісню "По долині річка". Дякую автору пісні Павлу Доскочу в якій він передав весь колорит і пластичність нашої мелодики в поєднанні з сучасними ритмами. Усім нам перемоги та добрих новин! Слава українській нації та Слава кожному українському Захиснику!", – зазначив співак ЗАЛІСКО.

Слухати пісню ЗАЛІСКО – По долині Річка:

Слова пісні ЗАЛІСКО – По долині Річка:

В'ється по долині синя, наче небо,

Річка, де кохана воду набирає,

Ой, скажи кохана, коли поберемось,

Бо моє серденько за тобою крає.

Чуєш, як співає яворова скрипка

Та й до рани мої жалю додає.

Не кажи, кохана, зиму зачекати,

Бо моє серденько не витримає.

Приспів:

По долині річка,

Як блакитна стрічка,

Що у далині зникає...

А кохане серце,

Як повне відерце,

Що від щастя так співає!

Зацвіла у лузі червона калина,

Нахилила віти низько до землі,

Приміря на себе молода дівчина

Бо прийде до неї, хто кохає її.

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