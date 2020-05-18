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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 18 травня: в Україні виявлено 18 616 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня - фото 404578

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 325​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 560 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 46 229 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 18 616
Одужали 5276
Померли 535

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 713) та в місті Києві (2 321). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 733

Волинська область

 625

Дніпропетровська область

 843

Донецька область

 131

Житомирська область

 564

Закарпатська область

 901

Запорізька область

 382

Івано-Франківська область

 1 221

Кіровоградська область

 445

Київ

 2 321

Київська область

 1 224

Львівська область

 1 066

Луганська область

 42

Миколаївська область

 262

Одеська область

 764

Полтавська область

 264

Рівненська область

 1 167

Сумська область

 163

Тернопільська область

 1 081

Харківська область

 789

Херсонська область

 168

Хмельницька область

 267

Чернівецька область

 2 713

Черкаська область

 372

Чернігівська область

 108

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-05-2020:

Захворіли 4 710 614
Одужали 1 732 344
Померли 315 023

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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