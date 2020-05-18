Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 18 травня: в Україні виявлено 18 616 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 325​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 560 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 46 229 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 18 616 Одужали 5276 Померли 535

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 713) та в місті Києві (2 321). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 733 Волинська область 625 Дніпропетровська область 843 Донецька область 131 Житомирська область 564 Закарпатська область 901 Запорізька область 382 Івано-Франківська область 1 221 Кіровоградська область 445 Київ 2 321 Київська область 1 224 Львівська область 1 066 Луганська область 42 Миколаївська область 262 Одеська область 764 Полтавська область 264 Рівненська область 1 167 Сумська область 163 Тернопільська область 1 081 Харківська область 789 Херсонська область 168 Хмельницька область 267 Чернівецька область 2 713 Черкаська область 372 Чернігівська область 108

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-05-2020:

Захворіли 4 710 614 Одужали 1 732 344 Померли 315 023 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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