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Пляжний нероба: новий трейлер комедії з Меттью МакКонахі

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Пляжний нероба, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Пляжний нероба, дивитись трейлер фільму онлайн / Vanyaland

У мережі з'явилося нове промо до "Пляжного нероби" (THE BEACH BUM), де головну роль виконав Меттью МакКонахі. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Новий трейлер до комедійного фільму "Пляжний нероба" (THE BEACH BUM) поступово набирає популярності в мережі. Прем'єра стрічки запланована вже на 21 березня 2019 року.

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Сюжет розповідає про бродягу Місячного Пса, який намагається зібратись з силами та нарешті завершити роботу над збіркою віршів. Однак на його шляху до фіналу постійно трапляються різноманітні неприємності.

У головних ролях зіграли: Меттью МакКонахі, Мартін Лоренс, Джона Хілл, Зак Ефронк і навіть Snoop Dog.

Пляжний нероба, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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