Пляжний ледар: трейлер епічного фільму зі Меттью Макконехі

У мережі з'явився трейлер нового фільму "Пляжний ледар" (The Beach Bum), де головну роль зіграв Меттю Макконехі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Новенька комедія "Пляжний ледар" (The Beach Bum) від режисера Хармоні Коріна (Відв'язні канікули, Містер Самотність, Кен Парк) розповідає про поета під псевдонімом Місячний Пес, який намагається завершити свою книгу. Щоправда, його розгульний спосіб життя не допомагає, а на шляху лише й трапляються пригоди та перепони для творчості.

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У головних ролях зіграли: Меттю Макконехі, Snoop Dogg, Стефанія Оуен, Джона Хілл, Зак Ефрон, Мартін Лоренс, Айла Фішер та інші. Прем'єра стрічки запланована на березень 2019 року.

Пляжний ледар, дивитись трейлер онлайн:

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