Поводир і Запах жінки: культові фільми про незрячих, які вас вразять

13 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день незрячих. Це робиться для того, щоб привернути увагу суспільства до людей з вадами зору. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ підготувало добірку фільмів, у яких герої попри свою ваду продовжили боротися за місце під сонцем.

До вашої уваги як класичні фільми, які обов'язкові до перегляду, так і стрічки, які однозначно варті вашої уваги.

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Запах жінки

Оригінальна назва : Scent of a Woman

: Scent of a Woman Рік : 1992 рік

: 1992 рік Країна : США

: США Режисер : Мартін Брест

: Мартін Брест Бюджет : 31 млн доларів

: 31 млн доларів Касові збори : $ 134 095 253

: $ 134 095 253 У головних ролях : Аль Пачіно, Кріс О’Данел, Філіп Сімор Гофман, Джеймс Ребгорн

: Аль Пачіно, Кріс О’Данел, Філіп Сімор Гофман, Джеймс Ребгорн Тривалість : 156 хвилин

: 156 хвилин Рейтинг imdb: 8,0

Чарлі Сімс – юнак, який одного разу погоджується на тимчасову роботу. Сімейна пара на вихідні їде за місто, і необхідно, щоб за їхнім сліпим родичем хтось приглянув. Зустрівшись зі сліпим чоловіком, який виявився підполковником у відставці Френком Слейдом, Чарлі розуміє, що на нього чекають непрості вихідні.

Знамените танго з фільму Запах жінки:

Поводир

Рік : 2014

: 2014 Країна : Україна

: Україна Режисер : Олесь Санін

: Олесь Санін Бюджет : 16,6 млн гривень

: 16,6 млн гривень Касові збори : 14,1 млн гривень

: 14,1 млн гривень У головних ролях : Антон-Святослав Грін, Станіслав Боклан, Джефф Баррелл, Олександр Кобзар, Сусана Джамаладінова

: Антон-Святослав Грін, Станіслав Боклан, Джефф Баррелл, Олександр Кобзар, Сусана Джамаладінова Тривалість : 122 хвилини

: 122 хвилини Рейтинг imdb: 8,0

Події української стрічки розгортаються в Україні 30-х років минулого століття. Перед хвилею жорстокого розкуркулення та знищення українського селянства голодом, до Харкова приїздить американський інженер Майкл Шемрок зі своїм маленьким синочком Пітером. В Україні Майкл закручує роман з оперною співачкою Ольгою Левицькою, в яку також закохується офіцер НКВС Володимир. Чекіст намагається позбавитись конкурента, і одного разу йому це вдається. Майкл гине через підступність Володимира, а його синочку Пітеру доводиться втікати від переслідування. Доля зводить хлопчика зі сліпим кобзарем Іваном Кочергою, який рятує Пітера від чекістів.

Поводир – дивіться трейлер онлайн:

Та, що танцює у темряві

Оригінальна назва : Dancer in the Dark

: Dancer in the Dark Рік : 2000

: 2000 Країна : Данія

: Данія Режисер : Ларс фон Трієр

: Ларс фон Трієр Бюджет : 12,8 млн доларів

: 12,8 млн доларів Касові збори : 40 млн доларів

: 40 млн доларів У головних ролях : Бйорк, Катрін Денев, Владіка Костич, Девід Морс, Кара Сеймур, Петер Стормаре

: Бйорк, Катрін Денев, Владіка Костич, Девід Морс, Кара Сеймур, Петер Стормаре Тривалість : 140 хвилин

: 140 хвилин Рейтинг imdb: 8,0

Музична драма показує всю правду життя та розповідає про тяжку долю та силу волі молодої емігрантки з Чехословаччини Сельми. У 60-х роках минулого століття вона переїхала до США зі своїм маленьким синочком. У Штатах Сельма живе у трейлері та працює на заводі. Світ фантазії – все, що залишається у неї, адже вона страждає від захворювання, яке погіршує її зір з кожним днем.

Та, що танцює у темряві – дивитися трейлер онлайн:

Сліпота

Оригінальна назва : Blindness

: Blindness Рік : 2008

: 2008 Країна : Бразилія, Канада, Японія

: Бразилія, Канада, Японія Режисер : Фернанду Мейрелліш

: Фернанду Мейрелліш Бюджет : 25 млн доларів

: 25 млн доларів Касові збори : 19,8 млн доларів

: 19,8 млн доларів У головних ролях : Юсуке Ісея, Едуардо Семирян, Дон МакКеллар, Джуліанна Мур, Марк Руффало, Гаель Гарсія Берналь

: Юсуке Ісея, Едуардо Семирян, Дон МакКеллар, Джуліанна Мур, Марк Руффало, Гаель Гарсія Берналь Тривалість : 121 хвилина

: 121 хвилина Рейтинг imdb: 6,6

Мегаполіс сколихнула страшна подія: все населення міста починає стрімко сліпнути. Серед мільйона мешканців знаходиться одна жінка, яка за збігом загадкових обставин залишається зрячою. Саме на її долю випало завдання з порятунку містян.

Сліпота – дивитися трейлер онлайн:

Дочекайся темряви

Оригінальна назва : Wait until dark

: Wait until dark Рік : 1967

: 1967 Країна : США

: США Режисер : Теренс Янг

: Теренс Янг Бюджет : 3 млн доларів

: 3 млн доларів Касові збори : 11 млн доларів

: 11 млн доларів У головних ролях : Одрі Гепберн, Алан Аркін, Річард Кренна, Ефрем Цимбалист-Молодший, Джек Уэстон, Саманта Джонс

: Одрі Гепберн, Алан Аркін, Річард Кренна, Ефрем Цимбалист-Молодший, Джек Уэстон, Саманта Джонс Тривалість : 108 хвилин

: 108 хвилин Рейтинг imdb: 7,8

Сюзі Хендрікс – молода жінка, котра після жахливої автотрощі втратила зір. Сліпота позбавила її всіх барв життя, але загострила решту органів чуття. Одного разу до її дому, у пошуках шматяної ляльки напханої наркотиками, вриваються кілька злочинців, котрі вирішують розіграти перед нею виставу, дізнавшись, що вона сліпа. Вони представляються поліцейськими та друзями її чоловіка. Втім, жінка швидко догадується, що вона перебуває у смертельній небезпеці.

Дочекайся темряви – дивитися трейлер онлайн:

Розімкнені обійми

Оригінальна назва : Los abrazos rotos

: Los abrazos rotos Рік : 2009

: 2009 Країна : Іспанія

: Іспанія Режисер : Педро Альмодовар

: Педро Альмодовар Бюджет : 18 млн доларів

: 18 млн доларів Касові збори : 30,9 млн доларів

: 30,9 млн доларів У головних ролях : Пенелопа Крус, Луїс Омар, Бланка Портільйо, Хосе Луїс Гомес

: Пенелопа Крус, Луїс Омар, Бланка Портільйо, Хосе Луїс Гомес Тривалість : 127 хвилин

: 127 хвилин Рейтинг imdb: 7,2

Відомий сценарист і режисер у страшній автотрощі втратив і зір, і кохану жінку. Матео Бланко – справжнє ім'я режисера, яке можна було побачити у титрах, а от Харрі Кейн – його псевдонім, яким він підписував книги. Опісля автомобільної катастрофи режисер використовує лише псевдонім, адже йому легше думати, що Матео загинув разом із коханою. Втім, через 14 років він згадує своє минуле та розповідає помічнику історію любовного чотирикутника, яка закінчилася тією катастрофою.

Розімкнені обійми – дивитися трейлер онлайн:

Наосліп

Оригінальна назва : In Darkness

: In Darkness Рік : 2018

: 2018 Країна : Великобританія, США

: Великобританія, США Режисер : Ентоні Бірн

: Ентоні Бірн У головних ролях : Наталі Дормер, Емілі Ратажковскі, Ед Скрейн, Джоелі Річардсон, Джеймс Космо, Ніл Мескелл, Ембер Андерсон, Ян Бейвут, Бернард Коллако

: Наталі Дормер, Емілі Ратажковскі, Ед Скрейн, Джоелі Річардсон, Джеймс Космо, Ніл Мескелл, Ембер Андерсон, Ян Бейвут, Бернард Коллако Тривалість : 101 хвилина

: 101 хвилина Рейтинг imdb: 5,7

Софія – сліпа дівчина, яка стала свідком чи то вбивства, чи то нещасного випадку зі своєю сусідкою зверху. Після того, що сталося, життя дівчини під загрозою, адже біля неї починають з'являтися різні підозрілі люди. І воно й не дивно, адже вбитою сусідкою є донька відомого впливового міжнародного злочинця.

Наосліп – дивитися трейлер онлайн:

Шибайголова

Оригінальна назва : Daredevil

: Daredevil Рік : 2003

: 2003 Країна : США

: США Режисер : Марк Стівен Джонсон

: Марк Стівен Джонсон Бюджет : 78 млн доларів

: 78 млн доларів Касові збори : 179,2 млн доларів

: 179,2 млн доларів У головних ролях : Бен Аффлек, Дженніфер Гарнер, Майкл Кларк Дункан

: Бен Аффлек, Дженніфер Гарнер, Майкл Кларк Дункан Тривалість : 103 хвилини

: 103 хвилини Рейтинг imdb: 5,3

Джек Мердок – відомий боксер, який бореться за чемпіонський титул. Він мешкає зі своїми сином Метом. Батько мріє про те, щоб син у майбутньому став адвокатом, адже він на відмінно вчився у школі. Але мрію розбила бочка з радіоактивними відходами, які потрапили хлопчику в очі, і він втратив зір. Але через це у нього з'явилися унікальні здібності: загострився нюх і слух, і він почав відчувати зміни довкола, ніби радар.

Шибайголова – дивитися трейлер онлайн:

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