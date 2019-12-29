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Пляжний ангел: модель Victoria's Secret показала гарячі фото

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Жихель Олівейра у бікіні - фото 1
Жихель Олівейра у бікіні / instagram.com/giizeleoliveira

Популярна модель Жизель Олівейра потішила прихильників сонячними фото з рідного міста, яке нічим не гірше за будь-який курорт. Звісно ж, не обійшлось без кадрів у бікіні!

26-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця фанатів не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно Жизель вирішила нагадати, що зимою моделі також виглядають розкішно, та поділилась серією пляжних фото. Важко не помітити ефектну фігуру однієї із найкрасивіших ангелів VS.

Пляжний ангел: модель Victoria's Secret показала гарячі фото - фото 377083

Пляжний ангел: модель Victoria's Secret показала гарячі фото - фото 377084

Пляжний ангел: модель Victoria's Secret показала гарячі фото - фото 377085

Пляжний ангел: модель Victoria's Secret показала гарячі фото - фото 377086

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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