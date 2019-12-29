Пляжний ангел: модель Victoria's Secret показала гарячі фото

Популярна модель Жизель Олівейра потішила прихильників сонячними фото з рідного міста, яке нічим не гірше за будь-який курорт. Звісно ж, не обійшлось без кадрів у бікіні!

26-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця фанатів не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

І ще: Груди Каменських і попа Кароль: найпопулярніші фото українських зірок в Instagram

Нещодавно Жизель вирішила нагадати, що зимою моделі також виглядають розкішно, та поділилась серією пляжних фото. Важко не помітити ефектну фігуру однієї із найкрасивіших ангелів VS.

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

Читайте також: Вагітна модель plus-size Ешлі Грем оголилася для фото