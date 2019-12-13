Пляжі Каліфорнії заполонили черв'яки: вони похожі на пеніси

Тисячі кільчастих хробаків, яких також називають "рибопенісами", заполонили пляжі у штаті Каліфорнія. Своє прізвисько черви отримали через те, що вони схожі на "рожеві пульсуючі фалоси".

Urechis caupo, пояснюють біологи, мешкають в океані під невеликим шаром піску, але сильний шторм може викинути їх на берег. Так сталося і цього разу, коли стихія зруйнувала їх нірки і разом з хвилями відправила на сушу.

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Urechis caupo має своєрідну форму через "хоботок", за допомогою якого він пересувається і їсть планктон. Живе "рибопеніс" приблизно 25 років.

В Японії ці черв'яки також відомі під назвою "собачий пеніс"; там, як і в Кореї та Китаї, Urechis caupo вважається делікатесом. Його готують з додаванням солі, перцю та кунжуту. В Азії вірять, що страва, приготовлена з черв'яків, стимулює статеву активність.

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