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Пляжі Філіппін заполонили томатні медузи: неймовірна аномалія

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Томатна медуза - фото 1
Томатна медуза / twitter

На Філіппінах тисячі рожевих медуз заполонили пляжі. Барвисте відео з морськими мешканцями зняв морський біолог Шелдон Рей Боко.

На кадрах видно, що томатні медузи Crambione cf. Mastigophora щільно покрили поверхню води.

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Відзначається, що вони повністю заполонили пляжі Коронг Коронг у муніципалітеті Ель-Нідо, на півночі Палавана. Зазвичай у місцевих водах медузи з'являються в кінці січня або в лютому. У 2020 році їх принесло течією в березні.

Крім того, через карантин, пляжі і прибережні води пустують, що дозволяє медузам процвітати.

Пляжі Філіппін заполонили томатні медузи: неймовірна аномалія - фото 395915

Пляжі Філіппін заполонили томатні медузи: неймовірна аномалія - фото 395916

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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