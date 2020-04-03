Пляжі Філіппін заполонили томатні медузи: неймовірна аномалія

На Філіппінах тисячі рожевих медуз заполонили пляжі. Барвисте відео з морськими мешканцями зняв морський біолог Шелдон Рей Боко.

На кадрах видно, що томатні медузи Crambione cf. Mastigophora щільно покрили поверхню води.

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Відзначається, що вони повністю заполонили пляжі Коронг Коронг у муніципалітеті Ель-Нідо, на півночі Палавана. Зазвичай у місцевих водах медузи з'являються в кінці січня або в лютому. У 2020 році їх принесло течією в березні.

Крім того, через карантин, пляжі і прибережні води пустують, що дозволяє медузам процвітати.

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines

Alimar Amor 23 March 2020 pic.twitter.com/5avr1ptJdy — Sheldon Rey Boco (@SheldonRey) March 28, 2020

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