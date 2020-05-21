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Пляшки та ляпаси: хлопці креативно відтворили мелодію Nintendo Wii (відео)

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Пляшки та ляпаси: хлопці креативно відтворили мелодію Nintendo Wii (відео) - фото 1

Талановиті британці дали нове життя популярній мелодії Mii, яка звучить на ігровій консолі Nintendo Wii. Знайомий мотив доповнили звуки пляшок та ляпасів. Це варто зацінити!

Гурт GOLDSANDS влаштував справжню розвагу з "реміксу" мелодії Mii theme, яка останні кілька років підкорює мережі у кумедних інтерпретаціях. Однак цього разу трійка британців вирішила використовувати підручні предмети, приміром, пляшки з водою, а також обличчя.

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За кілька днів відео зібрав понад 66 тисяч переглядів та встигло стати вірусним на різних платформах. Щоправда, одному з хлопців співчувають майже всі користувачі, адже його лице стало одним із найяскравіших "інструментів". Просто погляньте самі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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