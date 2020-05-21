Пляшки та ляпаси: хлопці креативно відтворили мелодію Nintendo Wii (відео)

Талановиті британці дали нове життя популярній мелодії Mii, яка звучить на ігровій консолі Nintendo Wii. Знайомий мотив доповнили звуки пляшок та ляпасів. Це варто зацінити!

Гурт GOLDSANDS влаштував справжню розвагу з "реміксу" мелодії Mii theme, яка останні кілька років підкорює мережі у кумедних інтерпретаціях. Однак цього разу трійка британців вирішила використовувати підручні предмети, приміром, пляшки з водою, а також обличчя.

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За кілька днів відео зібрав понад 66 тисяч переглядів та встигло стати вірусним на різних платформах. Щоправда, одному з хлопців співчувають майже всі користувачі, адже його лице стало одним із найяскравіших "інструментів". Просто погляньте самі:

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