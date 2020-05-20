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Джейсон Деруло залишився без зубів через трюк з кукурудзою: відео

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Джейсон Деруло втратив зуби через TikTok - фото 1
Джейсон Деруло втратив зуби через TikTok / instagram.com/jasonderulo

Популярний співак Джейсон Деруло тепер також підкорює TikTok, але інколи його ролики виходять з-під контролю. В одному з останніх відео він залишився без передніх зубів.

Американський виконавець Джейсон Деруло вирішив не пасти задніх і також завів профіль на платформі TikTok. Щоправда, популярність вирішив здобувати завдяки доволі небезпечним челенджам, приміром, з'їсти кукурудзу завдяки дрельці. Не дивно, що цей виклик закінчився стесаними зубами. Зате 2 мільйони лайків компенсували сумні наслідки.

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@jasonderulo

Don’t try this

♬ original sound - jasonderulo

Щоправда, це вже не перше відео, яке завершується не найкраще для Джейсона і чудово для його стоматолога.

@jasonderulo

Gonna need a trip to the dentist

♬ original sound - jasonderulo

Тож фанати запідозрили Деруло в обмані, особливо, після виходу його новенького відео з усмішкою на всі 32:

@jasonderulo

♬ crystal dolphin switch up - kyleyoumadethat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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