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Plus-size модель випустила сексуальну спідню білизну для пишнотілих жінок

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Plus-size модель випустила сексуальну спідню білизну для пишнотілих жінок - фото 1

Британська модель plus-size Фелісіті Хейвард випустила лінійку "худої" спідньої білизни для повних жінок. Метою було створення сексуальної білизни, щоб жінка могла "приголомшувати незалежно від її розміру".

Фелісіті Хейвард активно виступає за бодіпозитив і стала учасницею створення спідньої білизни для повних жінок. Суть нової колекції в тому, що комплекти для пишнотілих красунь відрізняються від білизни для струнких тільки товщиною бретелей.

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Plus-size модель випустила сексуальну спідню білизну для пишнотілих жінок - фото 370777

До колекції увійшли сексуальні боді, корсети, пояси з підв'язками і комбінезони. Білизна була створена спільно з лондонським брендом Playful Promises. Хейвард зазначає, що білизна з її колекції створена для того, щоб "жінка створювала приголомшуюче враження незалежно від її розміру".

Ціни на білизну з колекції стартують від 14 фунтів стерлінгів на офіційному сайті Playful Promises.

Plus-size модель випустила сексуальну спідню білизну для пишнотілих жінок - фото 370775

Plus-size модель випустила сексуальну спідню білизну для пишнотілих жінок - фото 370776

Plus-size модель випустила сексуальну спідню білизну для пишнотілих жінок - фото 370778

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Джерело: metro
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