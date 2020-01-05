Племінниця принцеси Діани виходить заміж за 61-річного мільйонера

Племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер, яка раніше підтвердила свій роман з мільйонером Майклом Льюїсом, виходить за нього заміж.

29-річна дочка графа Чарльза Спенсера прийняла пропозицію 61-річного власника мережі британських магазинів одягу Whistles напередодні Різдва.

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Батько нареченої, молодший брат принцеси Діани, на п'ять років молодший за свого майбутнього зятя. Аристократка, світська левиця і модель леді Кітті піде під вінець вперше. Для уродженця ПАР Льюїса, стан якого перевищує 100 мільйонів доларів, це буде другий шлюб. У нього є троє дорослих дітей від першої дружини.

Мільйонер сповідує юдаїзм. Невідомо, чи перейде Кітті в його віру перед весіллям, як це зробила, наприклад, дочка Дональда Трампа Іванка, коли виходила заміж за бізнесмена Джареда Кушнера в 2010 році.

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