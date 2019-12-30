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71-річний британець розірвав дев'яті заручини поспіль

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Сомертон Рон Шеппард - фото 1
Сомертон Рон Шеппард / starspost

Чоловік вирішив почекати з весіллям після того, як розлучався вісім разів. Він розірвав заручини з нареченою, яка була молодша за нього на 41 рік.

Житель англійського міста Сомертон Рон Шеппард збирався одружитися вдев'яте, проте несподівано передумав і розірвав заручини.

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71-річний Шеппард вперше поєднався законним шлюбом в 1966 році. Пара прожила разом рік і розлучилася. Відтоді британець був одружений або заручений ще сім разів, і все його шлюби закінчувалися розлученнями. Минулого місяця батько вісьмох дітей зробив пропозицію 30-річній Роуз Хенсен. З жінкою він спілкувався тільки через інтернет і пообіцяв їй, що візьме в дружини після того, як та закінчить навчання на медсестру в Гані.

Днями пара мала нарешті зустрітися, але в останній момент Шеппард дав Хенсен відмову. Він заявив, що жінка на нього, нібито, тисне і квапить його з одруженням, а він раптом зрозумів, що не любить її.

71-річний британець розірвав дев'яті заручини поспіль - фото 377276

71-річний британець розірвав дев'яті заручини поспіль - фото 377277

71-річний британець розірвав дев'яті заручини поспіль - фото 377278

71-річний британець розірвав дев'яті заручини поспіль - фото 377279

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Джерело: starspost
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