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Племінниця Джулії Робертс схвилювала Instagram

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Емма Робертс нагадала фанатам улюблену героїню - фото 1
Емма Робертс нагадала фанатам улюблену героїню / instagram.com/emmaroberts

Молода акторка Емма Робертс викликала захват у прихильників розкішним образом.

Нещодавно Емма працювала з фотографом Меттью Спраутом для проекту у журналі PORTER magazine, а тепер поділилась свіжим знімком у розкішній чорній сукні. Відзначимо, що фанати одразу ж впізнали персонажа серіалу "Американська історія жахів", роль якого виконала Робертс, а саме Медісон Монтгомері. Відзначимо, що в одному з сезонів дівчина була відьмою, яка навчалась та жила в Академії міс Робішо, а також була не надто позитивним героєм.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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