Після 80 років: найстарша жінка-поштарка звільнилася з роботи

Кейт Вайт 80 років свого життя віддала пошті

Знайомтеся, це 93-річна Кейт Вайт. Вона – найстарша співробітниця пошти Великої Британії. І вона нарешті вирішила піти на пенсію. Усе це після 80 років відданої роботи!

Вайт почала працювати у поштовому відділенні свого рідного села Клейверлі в графстві Шропшир з 14 років. У 1960 році вона стала главою поштового відділення. На цій посаді вона і завершила свою кар'єру. До кінця року відділення закриється.

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У роботі Вайт допомагала 75-річна подруга Енн Мейдлі, і місцеві мешканці кажуть, що сумуватимуть за ними обома.

Я взагалі не думала, що доживу до сьогоднішнього дня. Думала, що помру, і відділення продадуть, і мені не доведеться з усім цим зіткнутися, – розповідає Вайт.



Кейт Вайт працювала на пошті з 14 років

Місцеві мешканці розповідають, що поштове відділення було серцем села. Дехто приходив туди, просто щоб поспілкуватися з Вайт.

У 2010 році Вайт нагородили орденом Британської імперії за заслуги перед суспільством.

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