Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Після 80 років: найстарша жінка-поштарка звільнилася з роботи

  • 12
Кейт Вайт 80 років свого життя віддала пошті - фото 1
Кейт Вайт 80 років свого життя віддала пошті

Знайомтеся, це 93-річна Кейт Вайт. Вона – найстарша співробітниця пошти Великої Британії. І вона нарешті вирішила піти на пенсію. Усе це після 80 років відданої роботи!

Вайт почала працювати у поштовому відділенні свого рідного села Клейверлі в графстві Шропшир з 14 років. У 1960 році вона стала главою поштового відділення. На цій посаді вона і завершила свою кар'єру. До кінця року відділення закриється.

Це цікаво: Як запобігти емоційному вигоранню на роботі

У роботі Вайт допомагала 75-річна подруга Енн Мейдлі, і місцеві мешканці кажуть, що сумуватимуть за ними обома.

Я взагалі не думала, що доживу до сьогоднішнього дня. Думала, що помру, і відділення продадуть, і мені не доведеться з усім цим зіткнутися, – розповідає Вайт.

Після 80 років: найстарша жінка-поштарка звільнилася з роботи - фото 441055
Кейт Вайт працювала на пошті з 14 років

Місцеві мешканці розповідають, що поштове відділення було серцем села. Дехто приходив туди, просто щоб поспілкуватися з Вайт.

У 2010 році Вайт нагородили орденом Британської імперії за заслуги перед суспільством.

Читайте також: Три важливі якості, якими володіє справжній лідер

Джерело: BBC
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
  • 21 грудня, 20:11
  • 1132
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото
  • 16 грудня, 20:00
  • 352
Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 16:20
  • 357
Загрузка...
Новини