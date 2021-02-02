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Кримінальну драму Берлін Александерплац покажуть в Україні: дивіться трейлер

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Фільм "Берлін Александерплац" вийде в український прокат 25 лютого. Представлені офіційні українські постер і трейлер.

"Берлін Александерплац" – екранізація однойменного роману Альфреда Дебліна 1929 року.

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У своїй стрічці Бурхан Курбані переносить події книги в наші дні, перетворюючи класичну історію на сучасну кримінальну драму, в якій Берлін продовжує грати одну з головних ролей.

Френсіс, молодий нелегальний мігрант із Західної Африки, хоч і поклявся стати кращою людиною, все одно під впливом обставин вливається в підпільний світ німецької столиці.

Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі, де "Берлін Александерплац" був номінований на премію "Золотий ведмідь". Стрічка отримала премію Європейської кіноакадемії за найкращий оригінальний саундтрек. В Україні прем'єра відбулася в рамках фестивалю "Нове німецьке кіно".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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