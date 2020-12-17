Племена Європи: подивіться перший тизер незвичайного серіалу від Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер нового німецького серіалу Племена Європи про світ майбутнього. Дивимося разом!

Дії цього антиутопічного проєкту розгортаються в Європі 2074 року, що розділена на безліч племінних мікродержав, що борються за владу.

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Головні герої серіалу – брати Кіано і Лів і їх сестра Елья, які опиняються в центрі війни і намагаються вижити. Під час однієї зі своїх подорожей по континенту в пошуках притулку вони знаходять дивний артефакт, загадку якого їм належить розгадати.

Режисерами шестисерійного проєкту виступили Філіп Кох і Флоріан Баксмейер. Головні ролі виконали Генрієтта Конфуріус, Олівер Мазуччо, Девід Алі Рашед і Еміліо Сакрайя. Прем'єра серіалу Племена Європи відбудеться 19 лютого.

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