Плейлист популярних пісень для вдалої неділі

Плейлист популярних пісень 2018 року зарядить гарним настроєм в неділю! Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі та найсвіжіші треки, які змусять вас посміхатися.

Популярна музика здатна не лише покращити настрій, а й додати енергії перед роботою. Неділя - саме той день, коли хочеться встигнути і відпочити, і налаштуватись на звичайний ритм. Насолоджуйся сучасними піснями та заряджайся гарним гумором разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Плейлист популярних пісень для вдалої неділі, слухати онлайн:

Список треків:

MØ - Blur ft. Foster The People

Ariana Grande - thank u, next

Marshmello ft. Bastille - Happier

The Chainsmokers - This Feeling ft. Kelsea Ballerini

Panic! At The Disco: High Hopes

Imagine Dragons - Birds

Rita Ora - Only Want You

Lukas Graham - Love Someone

Parson James - Only You

Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus

Nicki Minaj - Good Form ft. Lil Wayne

MUSE - Dig Down (Acoustic Gospel Version)

American Authors - Say Amen ft. Billy Raffoul

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born)

Grimes - We Appreciate Power

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin - Say My Name

The Black Eyed Peas - NEW WAVE

Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

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