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Плейлист популярних пісень для вдалої неділі

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Плейлист популярних пісень для вдалої неділі - фото 1

Плейлист популярних пісень 2018 року зарядить гарним настроєм в неділю! Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі та найсвіжіші треки, які змусять вас посміхатися.

Популярна музика здатна не лише покращити настрій, а й додати енергії перед роботою. Неділя - саме той день, коли хочеться встигнути і відпочити, і налаштуватись на звичайний ритм. Насолоджуйся сучасними піснями та заряджайся гарним гумором разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Плейлист популярних пісень для вдалої неділі, слухати онлайн:

Список треків:

  • MØ - Blur ft. Foster The People
  • Ariana Grande - thank u, next
  • Marshmello ft. Bastille - Happier
  • The Chainsmokers - This Feeling ft. Kelsea Ballerini
  • Panic! At The Disco: High Hopes
  • Imagine Dragons - Birds
  • Rita Ora - Only Want You
  • Lukas Graham - Love Someone
  • Parson James - Only You
  • Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus
  • Nicki Minaj - Good Form ft. Lil Wayne
  • MUSE - Dig Down (Acoustic Gospel Version)
  • American Authors - Say Amen ft. Billy Raffoul
  • Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born)
  • Grimes - We Appreciate Power
  • David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin - Say My Name
  • The Black Eyed Peas - NEW WAVE
  • Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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