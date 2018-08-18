Плейлист популярних пісень для ідеальної суботи

Популярна музика зробить твою суботу веселою та драйвовою! Зібрали ідеальний плейлист треків для вихідних.

Субота – це не просто початок вихідних і день прибирання, а ще й час для літніх розваг! Підготували ідеальний плейлист популярної музики, який навіть найбуденніші та наймарудніші справи дозволить зробити швидше та веселіше, а посиденьки з друзями зробить атмосфернішими. Заряджайтесь гарним настроєм разом з Радіо МАКСИМУМ!

І ще: Скрябін – Сам собі країна: вийшов раніше не опублікований кліп Кузьми

Плейлист популярних пісень для ідеальної суботи, слухайте онлайн:

Список треків:

Blasé - Kwamie Лів Everybody Knows - Sigrid - From Justice League Original Motion Picture Soundtrack (official video) Imagine Dragons - Nature half•alive - still feel. LITTLE BIG – FARADENZA Honey - Raveena Colourful ( Layces Remix ) Kalpee My Enemy - CHVRCHES, Matt Berninger Lazy Boy - Franz Ferdinand God is a woman Ariana Grande I Like It - Cardi B, Bad Bunny, J Balvin God's Plan - Drake Bed - Nicki Minaj, Ariana Grande Solo (feat. Demi Lovato) - Clean Bandit, Demi Lovato Jackie Chan Tiësto, Dzeko, Preme, Post Malone Clandestino - Shakira, Maluma Youngblood 5 Seconds Of Summer Ocean - Martin Garrix, Khalid Céline Dion - Ashes (Deadpool 2) Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

Читайте також: Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків, які варті уваги