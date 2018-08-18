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Плейлист популярних пісень для ідеальної суботи

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Плейлист для суботи - фото 1
Плейлист для суботи

Популярна музика зробить твою суботу веселою та драйвовою! Зібрали ідеальний плейлист треків для вихідних.

Субота – це не просто початок вихідних і день прибирання, а ще й час для літніх розваг! Підготували ідеальний плейлист популярної музики, який навіть найбуденніші та наймарудніші справи дозволить зробити швидше та веселіше, а посиденьки з друзями зробить атмосфернішими. Заряджайтесь гарним настроєм разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Плейлист популярних пісень для ідеальної суботи, слухайте онлайн:

Список треків:

  1. Blasé - Kwamie Лів
  2. Everybody Knows - Sigrid - From Justice League Original Motion Picture Soundtrack (official video)
  3. Imagine Dragons - Nature
  4. half•alive - still feel.
  5. LITTLE BIG – FARADENZA
  6. Honey - Raveena
  7. Colourful ( Layces Remix ) Kalpee
  8. My Enemy - CHVRCHES, Matt Berninger
  9. Lazy Boy - Franz Ferdinand
  10. God is a woman Ariana Grande
  11. I Like It - Cardi B, Bad Bunny, J Balvin
  12. God's Plan - Drake
  13. Bed - Nicki Minaj, Ariana Grande
  14. Solo (feat. Demi Lovato) - Clean Bandit, Demi Lovato
  15. Jackie Chan Tiësto, Dzeko, Preme, Post Malone
  16. Clandestino - Shakira, Maluma
  17. Youngblood 5 Seconds Of Summer
  18. Ocean - Martin Garrix, Khalid
  19. Céline Dion - Ashes (Deadpool 2)
  20. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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