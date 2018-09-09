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Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня

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Музика осені - фото 1
Музика осені

Музичний плейлист здатен змінювати настрій слухача і заряджати позитивними думками навіть восени, коли багато людей страждає від депресивних станів. Вмикайте плейлист популярної музики та насолоджуйтесь затишними піснями разом з Радіо МАКСИМУМ!

Літо завершилось, а осінь принесла похолодання та дощі? Це не причина засмучуватись та думати лише про те, щоб загорнутись у плед з горням какао (чоловіків це також стосується). Вмикайте ідеальний плейлист для осіннього дня та покращуйте свій настрій разом з популярними піснями, які змусять підспівувати. Осінь - це не кінець світу, а ще одна чудова пора для нових ідей та планів!

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Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня, слухайте онлайн:

Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня, список треків:

  1. Lost & Found - Jorja Smith
  2. James Dean - Bleeker
  3. Boomin' In Your Jeep - Crystal Fighters
  4. About Last Night - Charlz & Maths Time Joy
  5. Warm On A Cold Night HONNE
  6. Dream Lover The Vaccines
  7. The Smiths - "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want"
  8. Lorde - Green Light
  9. Wandered Away - Anna Leone
  10. Alaska - Maggie Rogers
  11. Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign
  12. Mike Rogers & Abee - What Should I Do
  13. Superorganism - Everybody Wants To Be Famous (Official Video)
  14. The Chainsmokers - All We Know (Audio) ft. Phoebe Ryan
  15. Solange - Cranes in the Sky (Video)
  16. Troye Sivan - Dance To This ft. Ariana Grande
  17. Good Love Titus Makin, Megan Tibbits
  18. Benjamin Clementine - Jupiter
  19. lovely - Billie Eilish, Khalid
  20. 8 Letters Why Don't We
  21. Grace VanderWaal - Moonlight (Video)
  22. Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) [Official Audio]
  23. Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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