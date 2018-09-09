Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня

Музичний плейлист здатен змінювати настрій слухача і заряджати позитивними думками навіть восени, коли багато людей страждає від депресивних станів. Вмикайте плейлист популярної музики та насолоджуйтесь затишними піснями разом з Радіо МАКСИМУМ!

Літо завершилось, а осінь принесла похолодання та дощі? Це не причина засмучуватись та думати лише про те, щоб загорнутись у плед з горням какао (чоловіків це також стосується). Вмикайте ідеальний плейлист для осіннього дня та покращуйте свій настрій разом з популярними піснями, які змусять підспівувати. Осінь - це не кінець світу, а ще одна чудова пора для нових ідей та планів!

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Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня, слухайте онлайн:

Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня, список треків:

Lost & Found - Jorja Smith James Dean - Bleeker Boomin' In Your Jeep - Crystal Fighters About Last Night - Charlz & Maths Time Joy Warm On A Cold Night HONNE Dream Lover The Vaccines The Smiths - "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want" Lorde - Green Light Wandered Away - Anna Leone Alaska - Maggie Rogers Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign Mike Rogers & Abee - What Should I Do Superorganism - Everybody Wants To Be Famous (Official Video) The Chainsmokers - All We Know (Audio) ft. Phoebe Ryan Solange - Cranes in the Sky (Video) Troye Sivan - Dance To This ft. Ariana Grande Good Love Titus Makin, Megan Tibbits Benjamin Clementine - Jupiter lovely - Billie Eilish, Khalid 8 Letters Why Don't We Grace VanderWaal - Moonlight (Video) Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) [Official Audio] Sam Smith - Too Good At Goodbyes (Official Video)

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