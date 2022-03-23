PlayStation Plus подарувала місяць підписки для українських користувачів

Через війну, яку розпочала Росія, компанія Sony продовжила безкоштовну підписку для користувачів з України. Лист з відповідним повідомленням уже почали отримувати українські юзери.

Так, українським передплатникам PlayStation Plus повідомили, що якщо їхня підписка PS Plus закінчується найближчим часом, вона буде автоматично продовжена на 30 днів абсолютно безкоштовно. Про це написала й пресслужба компанії у Facebook.

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Офіційно Sony не заявляла своєї позиції щодо війни в Україні, але поступово йде з російського ринку. Компанія повністю припинила постачання консолей та ігор в Росії, припинила маркетингову діяльність, стала повертати гроші за замовлення Gran Turismo 7, а також відключила цифровий магазин PlayStation Store. Російські користувачі не можуть купувати ігри в цифрі, але можуть завантажувати і грати в уже куплені.

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