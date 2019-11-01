PlayStation 4 стала другою найбільш продаваною консоллю в історії

Компанія Sony опублікувала фінансовий звіт за другий квартал фінансового 2019 року, де зазначено, що японський гігант продав уже 102,8 млн штук ігрової консолі PlayStation 4.

Якщо дані зі звіту вірні, то четверте покоління ігрових приставок Sony займає друге місце з продажів за всю історію індустрії.

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Більше продалися тільки PlayStation 2 в кількості 155 мільйонів. З цифрою в 102,49 млн штук на третє місце спускається перша PlayStation. Четвертий рядок рейтингу у Nintendo Wii (101,63 мільйона штук).

З того ж звіту випливає, що тільки за другий квартал цього року Sony продала 2,8 млн PlayStation 4, а кількість активних передплатників PS Plus в кінці вересня 2019 року становить 36,9 млн людей. У компанії повідомили, що в той самий час у 2018 році передплатників PS Plus було на 2,8 млн менше, а значить з кожним роком сервіс приваблює все більше і більше користувачів.

Є статистика і з продажу ігор. За другий квартал 2019 року Sony продала 61,3 млн ігор і ця цифра на 13,8 млн нижча, ніж в минулому році. 37% від 61,3 млн припали на електронні продажі.

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