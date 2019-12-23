Надя Дорофєєва в екстремальному міні розбурхала гарячим кадром

Українська співачка та солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва часто радує свої шанувальників ефектними, стильним та відвертими нарядами. Так, і на новому знімку у своєму Instagram красуня постала у пікантному образі, який уже оцінили підписники зірки.

На свіжому фото Надя Дорофєєва позує в дуже відвертому напівпрозорому облягаючому платті і сірих туфлях на підборах. Кадр зроблений знизу і дозволяє помилуватися на довгі і стрункі ніжки співачки і її витончену фігурку.

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При цьому Надя стоїть на чомусь, що схоже на табуретку і тримається руками за величезний портрет свого колеги по гурту Время и Стекло Олексія Завгороднього, або ж Позитива.

"Судячи з усього, цей грудень на позитиві", – кумедно підписала знімок Дорофєєва.

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