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Платіжний сервіс Google Pay отримав нові функції: перелік змін

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Google Pay отримав новий дизайн і функціонал - фото 1
Google Pay отримав новий дизайн і функціонал

Компанія Google представила повністю оновлений мобільний клієнт фірмового сервісу електронних платежів. Зміни торкнулися не тільки інтерфейсу: додаток зразка 2020 року, за словами розробників, покликаний допомогти користувачеві "поліпшити відносини з грошима". Що ще нового з'явилося?

Апдейт Google Pay значно розширив можливості сервісу, у тому числі наділивши його функціями грошових переказів та аналітики витрат.

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Дизайн нової версії додатку представлений трьома тематичними вкладками для здійснення різних операцій. Центральна під назвою Pay містить інструменти для платежів і переказів, ліва (Explore) виводить на екран актуальні знижки й інші комерційні пропозиції, а справа розмістилася вкладка Insights, на якій можна ознайомитися з балансом, станом під'єднаного до сервісу банківського рахунку й фінансовою аналітикою.

Платіжний сервіс Google Pay отримав нові функції: перелік змін - фото 435747

Крім того, платіжні квитанції, що направляються на пов'язану з обліковим записом Google адресу електронної пошти, автоматично зберігатимуться в хмарному сховищі "Google Фото" та скануватимуться для подальшої оплати безпосередньо в додатку. Дещо змінився і дизайн меню оплати за допомогою NFC – тепер у верхній частині головного екрану можна вибрати банківську, подарункову або дисконтну картку зі списку прив'язаних до акаунту.

Платіжний сервіс Google Pay отримав нові функції: перелік змін - фото 435748

Варто відзначити, що оновлений сервіс Google Pay буде доступний тільки на одному мобільному пристрої, навіть якщо у користувача є кілька смартфонів, прив'язаних до одного облікового запису. При зміні основного пристрою доведеться проводити процедуру налаштування з нуля. При цьому базова функція NFC-платежів, як і раніше працюватиме на будь-якому гаджеті.

Нова версія програми Google Pay уже доступна користувачам в США і найближчим часом повинна запуститися в інших регіонах.

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Джерело: 9to5google
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