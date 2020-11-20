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Платіжний сервіс Google Pay отримав нові функції: перелік змін
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Компанія Google представила повністю оновлений мобільний клієнт фірмового сервісу електронних платежів. Зміни торкнулися не тільки інтерфейсу: додаток зразка 2020 року, за словами розробників, покликаний допомогти користувачеві "поліпшити відносини з грошима". Що ще нового з'явилося?
Апдейт Google Pay значно розширив можливості сервісу, у тому числі наділивши його функціями грошових переказів та аналітики витрат.
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Дизайн нової версії додатку представлений трьома тематичними вкладками для здійснення різних операцій. Центральна під назвою Pay містить інструменти для платежів і переказів, ліва (Explore) виводить на екран актуальні знижки й інші комерційні пропозиції, а справа розмістилася вкладка Insights, на якій можна ознайомитися з балансом, станом під'єднаного до сервісу банківського рахунку й фінансовою аналітикою.
Крім того, платіжні квитанції, що направляються на пов'язану з обліковим записом Google адресу електронної пошти, автоматично зберігатимуться в хмарному сховищі "Google Фото" та скануватимуться для подальшої оплати безпосередньо в додатку. Дещо змінився і дизайн меню оплати за допомогою NFC – тепер у верхній частині головного екрану можна вибрати банківську, подарункову або дисконтну картку зі списку прив'язаних до акаунту.
Варто відзначити, що оновлений сервіс Google Pay буде доступний тільки на одному мобільному пристрої, навіть якщо у користувача є кілька смартфонів, прив'язаних до одного облікового запису. При зміні основного пристрою доведеться проводити процедуру налаштування з нуля. При цьому базова функція NFC-платежів, як і раніше працюватиме на будь-якому гаджеті.
Нова версія програми Google Pay уже доступна користувачам в США і найближчим часом повинна запуститися в інших регіонах.
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