Плата за бюджетність: Samsung додасть у свої смартфони рекламу

Компанія Samsung вирішила піти по стопах китайського конкурента Xiaomi. В черговому оновленні оболонки One UI 2.5 з'явиться інтегрована реклама, яка з'являтиметься у вбудованих додатках. Але вбудують її в певні моделі.

Згідно зі скриншотами майбутнього оновлення Samsung One UI 2.5, компанія почне поширювати рекламу в нативних додатках і навіть на екрані блокування.

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З чуток, реклама відображатиметься тільки у бюджетних смартфонах Samsung серії Galaxy A і Galaxy M. Один із прикладів демонструє необхідність перегляду 15-секундної реклами перед розблокуванням смартфона.

На іншому скриншоті показаний рекламний банер, інтегрований у додаток погоди. Варто відзначити, що у жовтні 2019 року представники Samsung Korea опублікували заяву, в якому згадувався намір впровадити рекламні банери в One UI з метою забезпечення "нових функцій і стабільної роботи сервісу" завдяки прибуткам від реклами.

Очікується, що новий призначений для користувача інтерфейс дебютує разом зі смартфонами серії Galaxy Note20 у серпні 2020 року.

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