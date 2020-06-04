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Експерти DxOMark виявили незвичайну властивість фронталки Samsung Galaxy Z Flip

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Чим особлива фронталка Samsung Galaxy Z Flip - фото 1
Чим особлива фронталка Samsung Galaxy Z Flip

Після свого дебюту у лютому 2020 розкладачка Samsung Galaxy Z Flip засвітилася у низці оглядів і тестів, включаючи оцінку якості зйомки в DxOMark. Слідом за перевіркою можливостей основної камери гаджета експерти лабораторії проаналізували роботу його фронталки, і прийшли до несподіваного висновку.

Селфі-камера апарату представлена ​​одним датчиком з розміром пікселя 1,2 мкм і роздільною здатністю 10 Мп. Його об'єктив має діафрагму f / 2.4 з еквівалентною фокусною відстанню 26 мм. Що стосується відео, модуль забезпечує можливість запису 4K-роликів на швидкості 30 кадрів на секунду.

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Згідно з оцінкою експертів, фронталка смартфона добре проявляє себе при яскравому освітленні – як на вулиці, так і всередині приміщень. При цьому камера може похвалитися точною експозицією, широким динамічним діапазоном, а також насиченим кольором отриманих зображень.

Експерти DxOMark виявили незвичайну властивість фронталки Samsung Galaxy Z Flip - фото 408123
Експерти DxOMark виявили незвичайну властивість фронталки Samsung Galaxy Z Flip - фото 408121

Краща деталізація була відзначена на фотографіях, виконаних на відстані близько 55 см – з його збільшенням падає різкість при зйомці групових селфі. На знімках ж, зроблених занадто близько, спостерігається зміщення фокусу. До мінусів фахівці також віднесли проблеми балансу білого, що впливають на тон шкіри і присутність артефактів під час кадрування знімка.

Експерти DxOMark виявили незвичайну властивість фронталки Samsung Galaxy Z Flip - фото 408124
Експерти DxOMark виявили незвичайну властивість фронталки Samsung Galaxy Z Flip - фото 408122

За заявою DxOMark, фронтальна камера пристрою працює значно краще при зйомці відео, ніж у фоторежимі. У лабораторії відзначили ефективну стабілізацію, гарну передачу кольору і точну експозицію – модуль немов "заточений" на використання в ролі відеокамери. З недоліків були відзначені шуми при поганому освітленні, а в деяких роликах спостерігалися проблеми з балансом білого в приміщенні.

Експерти DxOMark виявили незвичайну властивість фронталки Samsung Galaxy Z Flip - фото 408120
Експерти DxOMark виявили незвичайну властивість фронталки Samsung Galaxy Z Flip - фото 408119

Підсумкова оцінка фронтальної камери Samsung Galaxy Z Flip склала 83 бали – розкладачка посіла двадцяте місце у зведеному рейтингу селфіфонів за версією DxOMark.

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Джерело: dxomark
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