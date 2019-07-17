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Пластика чи природа: гарячі фото Кайлі Дженнер у бікіні розкритикували

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Кайлі Дженнер у бікіні - фото 1
Кайлі Дженнер у бікіні / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер постійно у центрі уваги, однак недавні фото моделі у купальники викликали справжній шквал коментарів. Фігура дівчини - подарунок природи чи робота пластичних хірургів?

21-річна американська модель, бізнесвумен та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер у вільний час від камер активно веде профіль в соцмережі Instagram. Не дивно, що за нею стежать понад 140 мільйонів осіб, адже майже щодня дівчина ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів.

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Зараз Кайлі на відпочинку, тому не дивно, що вона публікує чимало гарячих фото у купальнику. Однак кожен свіжий пост викликає не лише шквал компліментів, а й критики. Річ у тому, що підписники не впевнені у природності апетитних форм і підозрюють молодшу сестру Кім Кардашян у пластиці.

Пластика чи природа: гарячі фото Кайлі Дженнер у бікіні розкритикували - фото 341575

Пластика чи природа: гарячі фото Кайлі Дженнер у бікіні розкритикували - фото 341576

Пластика чи природа: гарячі фото Кайлі Дженнер у бікіні розкритикували - фото 341577

Пластика чи природа: гарячі фото Кайлі Дженнер у бікіні розкритикували - фото 341578

Пластика чи природа: гарячі фото Кайлі Дженнер у бікіні розкритикували - фото 341579

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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