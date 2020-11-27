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Настя Каменських – VIBE: дивіться новий атмосферний кліп на чуттєвий хіт NK
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Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представила нову ліричну пісню, яка точно засяде у вас в голові. А ефектний кліп на трек уже з'явився на каналі артистки в YouTube.
Музичний реліз 33-річої Насті Каменських "Vibe" доволі ліричний, але не менш чуттєвий, ніж її попередні сольні роботи. Крім цього, музику зірка написала у співавторстві зі своїм чоловіком і продюсером Потапом.
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Атмосферне кліп, який був знятий на території столичного торгового центру, Каменських постає в кількох яскравих образах. Настя розповіла історію романтичної зустрічі, яка переросла в пристрасну любов.
Це пісня про глибокі і сильні почуття, які охоплюють все тіло і кидають у вир яскравих і пристрасних емоцій. Такі вібрації народжуються в момент злиття двох душ, оповитих незрозумілою енергією взаємної прихильності, – розповідає про новий хіт NK.
Настя Каменських – VIBE, дивитися кліп онлайн:
Настя Каменських – VIBE, текст пісні:
Ты посмотрел так на меня, что просто ауф
Как будто в сердце выпустил две пули пуф-пуф
И где-то за спиной остался пьяный абсурд
И мы ныряем в наш любовный сюр
Ты посмотрел так на меня, что просто шазам
Поверила тебе и провалилась в глаза
Мне было все равно, что ты мне там бормотал
Бывает в жизни это только раз
Знаешь, я была не права
От любви скрывая себя
У неё свои правила
Закружилась моя голова
Ах этот vibe
Не забуду поцелуи в кайф
Я с тобой свихнулась навсегда
Страсть такая сладостная уууу (х2)
Vibe vibe vibe, vibe, vibe, vibe
Ты посмотрел так на меня, что просто unreal
И в это же мгновенье ты меня покорил
И подарил нам вечер, свечи и винил
Я буду помнить наш волшебный сhill
В памяти будто бы frame
Напополам
Мы с тобой вместе insane
Падали оба в постель
Окутанны запахом Mary Jane
Целый день
Заведи чёрный рендж
В пол педаль
И вспоминай, вспоминай
Плачь и вспоминай
Как нам было тогда
С тобой хорошо
Это bottom line
Знаешь, я была не права
От любви скрывая себя
У неё свои правила
Закружилась моя голова
Забираю свои слова
В руки опускаясь твои
Не сопротивляюсь
Люби, люби только нежно
Ах этот vibe
Не забуду поцелуи в кайф
Я с тобой свихнулась навсегда
Страсть такая сладостная (x2)
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