Настя Каменських – VIBE: дивіться новий атмосферний кліп на чуттєвий хіт NK

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представила нову ліричну пісню, яка точно засяде у вас в голові. А ефектний кліп на трек уже з'явився на каналі артистки в YouTube.

Музичний реліз 33-річої Насті Каменських "Vibe" доволі ліричний, але не менш чуттєвий, ніж її попередні сольні роботи. Крім цього, музику зірка написала у співавторстві зі своїм чоловіком і продюсером Потапом.

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Атмосферне кліп, який був знятий на території столичного торгового центру, Каменських постає в кількох яскравих образах. Настя розповіла історію романтичної зустрічі, яка переросла в пристрасну любов.

Це пісня про глибокі і сильні почуття, які охоплюють все тіло і кидають у вир яскравих і пристрасних емоцій. Такі вібрації народжуються в момент злиття двох душ, оповитих незрозумілою енергією взаємної прихильності, – розповідає про новий хіт NK.

Настя Каменських – VIBE, дивитися кліп онлайн:

Настя Каменських – VIBE, текст пісні:

Ты посмотрел так на меня, что просто ауф

Как будто в сердце выпустил две пули пуф-пуф

И где-то за спиной остался пьяный абсурд

И мы ныряем в наш любовный сюр



Ты посмотрел так на меня, что просто шазам

Поверила тебе и провалилась в глаза

Мне было все равно, что ты мне там бормотал

Бывает в жизни это только раз



Знаешь, я была не права

От любви скрывая себя

У неё свои правила

Закружилась моя голова



Ах этот vibe

Не забуду поцелуи в кайф

Я с тобой свихнулась навсегда

Страсть такая сладостная уууу (х2)



Vibe vibe vibe, vibe, vibe, vibe



Ты посмотрел так на меня, что просто unreal

И в это же мгновенье ты меня покорил

И подарил нам вечер, свечи и винил

Я буду помнить наш волшебный сhill



В памяти будто бы frame

Напополам

Мы с тобой вместе insane

Падали оба в постель

Окутанны запахом Mary Jane

Целый день

Заведи чёрный рендж

В пол педаль

И вспоминай, вспоминай

Плачь и вспоминай

Как нам было тогда

С тобой хорошо

Это bottom line



Знаешь, я была не права

От любви скрывая себя

У неё свои правила

Закружилась моя голова



Забираю свои слова

В руки опускаясь твои

Не сопротивляюсь

Люби, люби только нежно



Ах этот vibe

Не забуду поцелуи в кайф

Я с тобой свихнулась навсегда

Страсть такая сладостная (x2)

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