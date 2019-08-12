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Планета Нібіру: що це таке та чи буде кінець світу 12 серпня 2019
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У мережі з'явилася інформація, що Нібіру спровокує такий землетрус на планеті Земля, що знищить усе людство за годину. Відповіді на усі питання, які вас цікавлять, у статті на Радіо МАКСИМУМ.
Насправді людству дуже мало відомо про космос – лише 7 відсотків інформації. Проте існують теорії про різні планети та явища, які вплинуть на Землю. Одна з таких теорій – планета Нібіру зіткнеться з Землею 12 серпня 2019 року, і це знищить людство.
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Що таке планета Нібіру
Конспірологи стверджують, що на планету Земля з великою швидкістю насувається загроза – планета Нібіру. Кінець світу, за попередніми розрахунками, повинен відбутися 12 серпня. Нібіру має наблизитися до Землі на мінімальну відстань, щоб відбувся Апокаліпсис.
Вперше про Нібіру почали говорити ще в 12 столітті до нашої ери. Тоді вважали, що це зірка, яка асоціювалася з богом Мардуком.
Потім у 1976 році з'явилася книга "Дванадцята планета" Захарія Сітчини. Автор писав про Нібіру й пророкував кінець світу в 2012 році.
Раніше уфологи стверджували, що Нібіру може знищити Землю лише своїм наближенням – масові стихійні лиха, повені, зсув полюсів, перепади температур тощо.
Нібіру і кінець світу: міфи про планету
Едуард Кузнєцов, радник голови Національного космічного агентства України, заявив, що такої планети-вбивці, як Нібіру, насправді не існує. Він аргументував свою думки тим, що минуло 70 років з ймовірного відкриття цієї планети й досі нема жодного підтвердження щодо існування Нібіру.
Астрономія тепер набагато розвиненіша – раніше не було супутників й потужних телескопів. За 70 років Нібіру не побачили жодного разу, що не можливо за умов такого прогресу астрономічної техніки.
Таке зіткнення неможливе, навіть якщо Нібіру існує. Сонце та Юпітер стануть перешкодою цьому, адже маса Сонця дорівнює 99.8% маси всієї Сонячної системи, тож воно притягне до себе космічне тіло, яке буде летіти до Землі.
Що про Нібіру кажуть у NASA
В NASA виключають кінець світу, адже вважають Нібіру міфічною планетою, яка насправді не існує.
Також у NASA запевняють, що жодні смертельні об'єкти не наближаються до Землі на величезній швидкості, які здатні знищити Землю.
До теми: У NASA попередили про наближення великого астероїда
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